Sortie de Sonko sur la « dette odieuse »…le PROS sous le feu des critiques

La dernière sortie médiatique d’Ousmane Sonko sur les antennes de RFI et France 24 a provoqué une véritable onde de choc dans le paysage politique et économique sénégalais. Désormais installé au perchoir de l’Assemblée nationale, l’ancien Premier ministre a choisi de déplacer le curseur du débat budgétaire vers le terrain hautement stratégique du droit international. En remettant en cause la légitimité d’une partie des engagements financiers contractés sous le régime précédent, le leader du PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail l’Ethique et la Fraternité) a relancé avec force la controverse autour de la gestion de la dette publique.

Interrogé sur un éventuel regret de ne pas avoir demandé l’annulation pure et simple de la « dette cachée », l’ancien Premier ministre a rappelé la distinction entre ses prises de position politiques et les responsabilités attachées à sa fonction gouvernementale. Quant à la dette dite « odieuse », Ousmane Sonko a reconnu avoir déjà employé cette expression par le passé, tout en soulignant la complexité juridique et politique d’une telle démarche. « Dette odieuse ? J’ai utilisé le terme une ou deux fois. C’est toute une procédure. Quand je parlais à certaines occasions, je parlais en tant que chef de parti politique qui donne son opinion. N’oubliez pas que j’étais simple Premier ministre. Les pouvoirs du Premier ministre sont extrêmement limités dans ce pays », dira-t-il.

« Nous ne sommes pas dans des positions, dans l’absolu figé. Nous examinons avec lucidité la situation. Le plus important, c’est que ce qui sera mis sur la table corresponde aux exigences du moment. Une restructuration sauvage, nous n’en avons pas voulu, en tant que Premier ministre. Je m’y suis opposé durant tout le temps où j’ai été Premier ministre, considérant que les conditions n’étaient pas réunies. Le pays n’était pas en défaut, parvenait à respecter ses engagements. Nos indicateurs étaient relativement corrects. Partant, je considère aujourd’hui que nous pouvons apprécier, au fur et à mesure les développements. Entre-temps, il y a eu la crise dans le Golfe, qui est venu s’ajouter à la crise de la dette que nous connaissions déjà.

En tant que Premier ministre sortant, je sais que nous vivons une tension assez particulière. Nous apprécions, comme je l’ai dit, dans l’absolu, nous ne sommes pas là pour faire de l’entrave. Mais si une décision devait être prise qui ne va pas dans le sens de l’intérêt du Sénégal, qui sacrifie nos options de changements systémique et structurel, sur l’autel du ratio à court terme, nous ne l’accepterons pas. Et ce qui relève des pouvoirs de l’Assemblée nationale, nous l’utiliserons pour dire non. Bref, ce que nous refusons, c’est une restructuration irréfléchie », a-t-il expliqué.

Pour expliquer son inaction passée, l’actuel chef du législatif a évoqué les limites constitutionnelles de ses anciennes fonctions, rappelant que les pouvoirs d’un Premier ministre restent encadrés au Sénégal. Il a également précisé que ses déclarations antérieures reflétaient la position d’un chef de parti en phase d’opposition, plutôt que celle d’un chef de gouvernement soumis aux réalités de la continuité de l’État. Tout en réaffirmant sa convergence globale avec le Président Bassirou Diomaye Faye, il a invité le nouvel exécutif dirigé par Al Amine Lo à faire preuve de « courage politique » face aux bailleurs de fonds.

Cette clarification a immédiatement déclenché une salve de critiques acerbes de la part de l’opposition et de la société civile, qui y voient un rétropédalage difficilement justifiable. Les détracteurs d’Ousmane Sonko, à l’instar de Moussa Niang du mouvement Guem Sa Bopp, l’accusent d’avoir alimenté le récit d’une « dette cachée » et d’avoir mobilisé des audits coûteux pour aboutir aujourd’hui à un aveu d’impuissance institutionnelle. Pour ses adversaires politiques, cette posture fragilise la crédibilité financière du pays à l’échelle internationale.

Sur les réseaux sociaux et dans les cercles intellectuels, le débat s’est rapidement enflammé autour de la cohérence de la parole publique du leader du Pastef. Plusieurs observateurs dénoncent ce qu’ils qualifient d’« amalgames répétés », reprochant à l’homme politique de faire fluctuer son discours selon qu’il s’exprime en tant qu’opposant, Premier ministre ou Président de l’Assemblée nationale. La formule « Sonko parle, Ousmane dément » résume le sentiment de perplexité d’une partie de l’opinion face à ces réajustements sémantiques.

Le timing de cette sortie médiatique s’avère particulièrement sensible, alors qu’une mission du Fonds monétaire international (FMI) est attendue à Dakar. Face à l’éventualité d’une restructuration de la dette, Ousmane Sonko a prévenu qu’il refuserait toute formule « sauvage » qui sacrifierait les options de changement structurel du pays sur l’autel de ratios financiers à court terme. Il a brandi la menace d’un blocage parlementaire si les décisions de l’exécutif ne convergeaient pas avec les intérêts supérieurs du Sénégal, ouvrant la voie à d’uniques tensions institutionnelles.

Alors que la crise économique mondiale et les tensions géopolitiques accentuent la pression sur les finances publiques sénégalaises, cette confrontation doctrinale illustre la complexité de la transition au pouvoir pour la nouvelle majorité. Entre les promesses de rupture systémique et les exigences de stabilité face aux marchés financiers, le gouvernement d’Al Amine Lo se retrouve à la croisée des chemins, sous l’œil vigilant d’une Assemblée nationale bien décidée à faire entendre sa propre voix.

La rédaction de Xibaaru