Thiès : 5 kg de chanvre indien saisis…un trafiquant arrêté par la police

Le Commissariat du 1er Arrondissement de Thiès a réalisé une importante saisie de drogue le mercredi 10 juin 2026. Un individu, soupçonné d’être impliqué dans un réseau de trafic de stupéfiants, a été interpellé en possession de cinq kilogrammes de chanvre indien alors qu’il circulait à moto.

Selon les informations communiquées par la police, l’opération a été déclenchée à la suite de l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant le déplacement imminent d’une importante cargaison de drogue. Le suspect devait quitter les environs du stade Lat Dior pour acheminer la marchandise vers le village de Thionakh.

Alertés, les éléments de la Brigade de recherches ont mis en place un dispositif de surveillance au niveau de la Place de France. Après plusieurs minutes d’observation, ils ont repéré le suspect à bord d’une moto de type « Jakarta », transportant un sac jugé suspect.

Tentant d’échapper à tout contrôle, le conducteur aurait volontairement contourné un poste de police installé dans le cadre d’une opération de régulation des deux-roues. Les policiers ont alors anticipé sa manœuvre en se positionnant discrètement à l’angle du boulevard de la mairie de Thiès.

Profitant d’un ralentissement de la circulation, les agents ont procédé à une intervention rapide qui a permis de maîtriser et d’interpeller le mis en cause. La fouille du sac qu’il transportait a conduit à la découverte de cinq kilogrammes de chanvre indien.

Lors de son audition sommaire, le suspect, qui se présente comme mécanicien de motos et résident du quartier Poniène, a affirmé avoir reçu la drogue d’un individu inconnu aux abords du stade Lat Dior. Il soutient qu’il devait simplement remettre le colis au rond-point Nguinth.

Cependant, selon les premiers éléments de l’enquête, cette version est contestée par les services d’investigation. La police indique que l’intéressé est déjà identifié comme un acteur actif du trafic de stupéfiants dans la région.

Placée en garde à vue, la personne interpellée fait désormais l’objet d’investigations approfondies destinées à déterminer l’origine de la marchandise et à identifier d’éventuels complices. L’enquête se poursuit.