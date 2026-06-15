Mondial 2026 : La Côte d’Ivoire s’impose au bout du suspense face à l’Équateur

La Côte d’Ivoire a parfaitement lancé son parcours dans le groupe E de la Coupe du monde 2026 en s’imposant sur la plus petite des marges (1-0) face à l’Équateur, au terme d’une rencontre longtemps indécise.

Les Éléphants ont dû faire face à une formation équatorienne entreprenante et globalement dominatrice dans le jeu. Plus présents dans la maîtrise du ballon, les Sud-Américains se sont toutefois montrés inefficaces dans la zone de vérité. En première période, ils ont notamment vu deux de leurs tentatives s’écraser sur la barre transversale, manquant ainsi plusieurs opportunités de prendre l’avantage.

De son côté, la sélection ivoirienne a misé sur la discipline tactique et la solidité défensive. Peu inspirée offensivement durant une grande partie du match, elle a néanmoins su rester dans la rencontre en attendant son moment.

Alors que les deux équipes semblaient se diriger vers un partage des points, Amad Diallo a fait basculer la rencontre dans les ultimes instants. À la 90e minute, l’attaquant ivoirien a trouvé la faille pour offrir une victoire précieuse aux siens.

Grâce à ces trois points, la Côte d’Ivoire rejoint l’Allemagne en tête du groupe E. Les Allemands avaient auparavant marqué les esprits en infligeant une lourde défaite à Curaçao (7-1).

Ce succès permet aux Éléphants d’aborder avec confiance leur prochaine sortie, qui les opposera à la Mannschaft dans un duel qui pourrait déjà être déterminant pour la première place de la poule.