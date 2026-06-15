Fin du duo de Pastef…l’impératif de stabilité face aux fantômes du passé

Le Sénégal traverse une phase charnière de son histoire politique contemporaine. Après l’accession au pouvoir du parti Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef), les attentes des populations demeurent particulièrement élevées. Dans ce contexte de transition et de gouvernance, l’impératif absolu pour les nouvelles autorités est d’éviter les écueils des tensions cycliques qui ont ébranlé les fondements de la nation au cours des dernières années, afin de garantir une stabilité institutionnelle et économique durable.

L’histoire récente du pays, marquée par les crises profondes survenues entre 2021 et 2024, doit servir de boussole et de mise en garde. Ces années de fortes turbulences politiques, de manifestations d’envergure et de blocages institutionnels ont lourdement pesé sur le tissu social, l’activité économique et l’image internationale de la démocratie sénégalaise. Un retour à une telle atmosphère de confrontation permanente risquerait de fragiliser durablement le pays et de compromettre les perspectives de développement.

Il convient de rappeler que la légitimité du pouvoir actuel repose avant tout sur une adhésion massive des citoyens à un programme de transformation économique et sociale, communément appelé « le Projet ». C’est cette promesse de rupture systémique, de transparence, de justice sociale et de bonne gouvernance qui a mobilisé les électeurs. Le mandat confié au parti au pouvoir n’est pas un chèque en blanc pour prolonger les joutes partisanes, mais un ordre de mission clair pour matérialiser ces aspirations.

La responsabilité éthique et mémorielle du gouvernement est également engagée au regard des sacrifices humains consentis durant la période de contestation. Les rapports des organisations de défense des droits de l’homme et les bilans officiels rappellent que plus de quatre-vingts personnes ont perdu la vie au cours des manifestations et des heurts politiques entre 2021 et 2024. Ce lourd tribut humain oblige les décideurs actuels à honorer la mémoire des disparus par une gouvernance exemplaire et pacifiée, éloignée de tout esprit de revanche ou de conflit stérile.

Cette exigence de stabilité est d’autant plus cruciale que le sommet de l’État subit désormais des secousses internes majeures. Le limogeage du Premier ministre Ousmane Sonko par le président Bassirou Diomaye Faye, survenu en mai 2026, a matérialisé une rupture politique profonde au sein du couple exécutif. Le passage de la formule fusionnelle « Diomaye moy Sonko » à l’affirmation de deux centres de pouvoir distincts et concurrents ouvre une zone de turbulences inédite qui inquiète les observateurs de la vie publique.

L’élection d’Ousmane Sonko au perchoir de l’Assemblée nationale, portée par la majorité parlementaire du parti, crée un face-à-face institutionnel inédit. Pour les citoyens, le spectre d’une cohabitation conflictuelle ou d’un blocage législatif ravive les craintes d’une paralysie de l’appareil d’État.

Aujourd’hui, l’urgence nationale s’articule autour des priorités socio-économiques et non de ces querelles de positionnement au sommet du pouvoir. Les Sénégalais font face à des défis quotidiens majeurs : le coût de la vie, le chômage des jeunes, l’accès aux services de base comme la santé et l’éducation, ainsi que la gestion de la dette publique et de la croissance économique. Le débat public doit impérativement se recentrer sur l’efficacité des politiques publiques et l’impact réel des mesures gouvernementales sur le panier de la ménagère.

L’éthique de la responsabilité commande aux dirigeants de toutes les institutions d’anticiper les frustrations de la population. L’enthousiasme électoral laisse naturellement place, avec le temps, à l’exigence de bilans chiffrés et palpables. Face aux alertes de la société civile, la réponse la plus efficace des gouvernants ne réside pas dans la rhétorique défensive ou l’affrontement entre factions, mais dans la présentation de résultats concrets en matière de transparence administrative et d’investissements productifs.

Le Sénégal dispose d’une opportunité historique de consolider son statut de modèle démocratique en Afrique de l’Ouest, à condition de surmonter ses fractures internes. Le régime de Pastef et l’ensemble de l’exécutif portent la charge de démontrer que la rupture annoncée est synonyme de maturité institutionnelle et de progrès social. En plaçant l’intérêt supérieur de la Nation au-dessus des agendas partisans et des rivalités de leadership, le pouvoir public répondra fidèlement au pacte de confiance scellé avec le peuple sénégalais.

La rédaction de Xibaaru