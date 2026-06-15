Les instructeurs oublient d’accrocher la corde…Elle meurt lors d’un saut à l’élastique

Le drame s’est produit cette semaine à Limeira, au Brésil. Maria, 21 ans, a fait un saut de rope jump, un sport extrême qui s’apparente au saut à l’élastique.

Mais ses instructeurs ont oublié de l’attacher à la corde de sécurité. La jeune fille a fait une chute de 40 mètres, avant de s’écraser en bas du pont. Elle est morte sur le coup.

Le fiancé de la jeune femme, arrivé sur les lieux, a été pris d’un malaise et a lui aussi dû être pris en charge.

La police a indiqué que deux hommes qui avaient organisé le saut avaient pris la fuite avant d’être retrouvés grâce à un hélicoptère. Au total, six personnes auraient été arrêtées dans le cadre de l’enquête.

Source : F D