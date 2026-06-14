Affaire ASER : Thierno Alassane Sall à la Section de recherches…ce lundi

L’enquête ouverte à la suite de la plainte déposée par Thierno Alassane Sall auprès du Pool judiciaire financier franchit une nouvelle étape. Ce dossier s’inscrit précisément dans le cadre de l’affaire de l’Agence Sénégalaise d’Électrification Rurale (ASER), qui porte sur des soupçons de malversations financières autour d’un marché de 37 milliards de francs CFA.

Le député a annoncé qu’il répondra à une sollicitation des enquêteurs au début de la semaine afin d’apporter de nouvelles pièces à conviction. L’intéressé a partagé l’information de sa convocation sur ses réseaux sociaux : « Je me rendrai ce lundi à 16h à la Section de recherches (SR), à leur demande, pour déposer les éléments nouveaux reçus d’Espagne ».

L’acteur politique a tenu à préciser le cheminement de la procédure en rappelant : « Je rappelle que j’ai déjà eu une longue audition à la SR, dans le cadre de l’enquête ouverte suite à la plainte que j’avais déposée auprès du Pool judiciaire financier ».