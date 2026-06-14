Tambacounda : Le marché central de nouveau frappé par un incendie

C’est la désolation au marché central de Tamba. En moins d’une semaine, deux incendies y ont été déclarés. Ce samedi aux environs de 21 heures, un feu d’une rare violence a réduit en cendres une boutique de friperie. Il a fallu l’intervention des sapeurs pompiers pour maîtriser l’incendie, afin d’éviter sa propagation.

Pour rappel, dans la matinée du lundi dernier, un autre incendie avait déjà ravagé 7 cantines et plusieurs étals dans ce même marché. Les causes exactes de l’incendie demeurent inconnues.

Informé, Me Sidiki Kaba a interpellé les autorités locales et nationales. Il a fustigé leur inertie face à ces drames récurrents. Il leur demande de débloquer, d’urgence, une aide substantielle en faveur des sinistrés qui sont désemparés, selon Seneweb.