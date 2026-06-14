Brésil – Maroc : un duel intense qui se termine sur un nul

Pour leur entrée en lice à la Coupe du Monde 2026, le Brésil et le Maroc ont livré une rencontre pleine de rythme et d’engagement, conclue sur un score de parité (1-1). Les Lions de l’Atlas ont frappé les premiers grâce à Ismaël Saibari, mais la Seleção a répliqué par une réalisation splendide de Vinicius Jr.

La première période a été dominée par les Marocains, audacieux et entreprenants. Après la pause, les Brésiliens ont pris l’ascendant dans le jeu, multipliant les offensives, mais se sont heurtés à un Yassine Bounou vigilant, qui a préservé le nul.

Cette affiche inaugurale du groupe G s’est disputée au MetLife Stadium, dans le New Jersey. Privé de Neymar, toujours en phase de récupération, le Brésil a dû s’appuyer sur ses autres talents offensifs. Carlo Ancelotti, sélectionneur de la Canarinha, avait confirmé avant la rencontre que son attaquant vedette « travaille dur pour retrouver la forme » et espère le voir reprendre l’entraînement complet rapidement.

Avec ce résultat, Brésil et Maroc prennent chacun un point et partagent provisoirement la tête du groupe. La suite de la journée verra s’affronter l’Écosse et Haïti à Boston, dans un duel qui pourrait rebattre les cartes de cette poule.