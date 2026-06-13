Louga : Six personnes arrêtées pour association de malfaiteurs et transmission volontaire du VIH

Une opération conjointe menée par plusieurs services spécialisés de la Police nationale a permis l’interpellation de six individus dans le cadre d’une enquête judiciaire ouverte à Louga. Les suspects sont poursuivis pour association de malfaiteurs, transmission volontaire du VIH et actes contre nature.

L’opération a été conduite dans le cadre de l’exécution d’une délégation judiciaire délivrée par le juge d’instruction près le Tribunal de Grande Instance de Louga. Elle a mobilisé la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité (DSC), le Groupe de recherche et d’interpellation (GRI) de la Division des investigations criminelles (DIC) ainsi que le Commissariat urbain de Linguère.

Selon les informations communiquées par les enquêteurs, cette intervention s’inscrit dans le prolongement d’une enquête ouverte autour d’un suspect principal et visait à identifier puis interpeller plusieurs personnes soupçonnées d’être impliquées dans les faits faisant l’objet de l’information judiciaire.

Les investigations menées sur le terrain ont abouti à l’arrestation de six individus dont les rôles respectifs dans cette affaire font actuellement l’objet d’analyses approfondies par les services compétents.

Dans le cadre de la procédure, des examens médicaux ont été réalisés sur les personnes interpellées conformément aux réquisitions judiciaires et aux protocoles sanitaires applicables. Les résultats ont révélé que quatre des six suspects étaient porteurs du VIH.

Les enquêteurs estiment que ces éléments constituent des pièces importantes dans la poursuite des investigations portant notamment sur les accusations de transmission volontaire de cette infection au détriment de tiers.

À l’issue des premières auditions et des actes d’enquête entrepris, l’ensemble des mis en cause a été placé en garde à vue. Les investigations se poursuivent sous l’autorité de l’autorité judiciaire compétente afin de déterminer les responsabilités de chacun et d’établir l’ensemble des circonstances entourant cette affaire.