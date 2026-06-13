Trafic international de cocaïne : 92 kg saisis par la gendarmerie…un suspect arrêté

La Brigade de Recherches de Keur Massar a réalisé un important coup de filet dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Un individu de nationalité sénégalaise a été placé en garde à vue après la saisie de 92 kilogrammes de cocaïne dissimulés dans un véhicule en réparation dans un garage de Dakar.

Dans le cadre de ses opérations de lutte contre le trafic de drogue, la Brigade de Recherches de Keur Massar a procédé, le 11 juin 2026, à l’interpellation d’un ressortissant sénégalais pour association de malfaiteurs et trafic international de cocaïne.

L’opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement signalant la présence de plaquettes suspectes dans un véhicule immobilisé dans un garage mécanique. Une équipe d’enquêteurs a alors été déployée sur les lieux afin de mener une mission de surveillance et d’observation.

Les investigations ont permis la découverte de quatre-vingt-douze plaquettes de substance présumée être de la cocaïne, soigneusement dissimulées à bord du véhicule. Chaque plaquette pesait un kilogramme, portant le poids total de la cargaison à 92 kilogrammes.

Grâce aux documents retrouvés dans le véhicule, les enquêteurs sont parvenus à identifier le conducteur, qui a été localisé puis arrêté dans le quartier de la Médina, à Dakar.

Au cours de son audition, le suspect aurait reconnu avoir assuré le transport de cargaisons de drogue en provenance du Mali à plus de quatre reprises. Il a déclaré agir pour le compte d’un ressortissant sénégalais en échange d’une rémunération de 150 000 francs CFA par voyage.

Selon ses déclarations, le commanditaire présumé est actuellement détenu à la Maison d’arrêt et de correction de Rebeuss pour des faits similaires liés au trafic de stupéfiants.

Dans le cadre des investigations, un échantillon de la substance saisie a été transmis au Centre National d’Identification Criminelle (CNIC) de la Gendarmerie afin de confirmer sa nature par des analyses techniques.

L’opération a permis la saisie d’un véhicule de marque Volkswagen de couleur blanche ainsi que des 92 kilogrammes de cocaïne présumée.