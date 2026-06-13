Affaire AEE Power : L’ingénieur Ibrahima Ndiaye accule le gouvernement

Le dossier AEE Power continue de faire des vagues. Dans une tribune publiée ce vendredi, l’ingénieur en génie civil Ibrahima Ndiaye, coordinateur de l’association MONJER France, revient sur les révélations bancaires portées la veille par Thierno Alassane Sall, et y ajoute un élément qu’il juge déterminant : une note confidentielle du ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, qui aurait alerté le Premier ministre sur ce dossier dès août 2024 — soit près de deux ans avant que les relevés de Banco Santander ne viennent, selon lui, confirmer ces soupçons « chiffre par chiffre ».

L’auteur reprend d’abord la chronologie financière déjà documentée : le 11 juin 2024, trois virements totalisant 55 999 999,64 euros (environ 36,7 milliards de francs CFA) arrivent en une journée sur le compte d’AEE Power EPC chez Banco Santander, qui n’affichait que 22 020 euros la veille. Cette avance, garantie par l’État espagnol via la CESCE, devait amorcer un programme d’électrification rurale présenté comme l’un des plus ambitieux jamais lancés au Sénégal — entre 1 500 et 1 740 localités selon les documents bancaires cités, 928 selon le contrat signé en février 2024 entre l’ASER et AEE Power EPC, pour un montant total de 91,833 milliards de francs CFA hors taxes.

Quarante-huit jours plus tard, selon la tribune, le solde du compte était retombé sous les 10 millions d’euros. Le 19 septembre 2025, il serait tombé à zéro pour la première fois, avant de s’établir à 1 346,41 euros au moment de l’examen du compte par la justice espagnole. Ibrahima Ndiaye reprend également la cartographie des flux déjà évoquée la veille — virements vers l’Espagne, le Sénégal, la Chine, et plusieurs autres pays — ainsi que l’épisode des paiements à la SONAC, qu’il qualifie de « garantie payée avec l’argent qu’elle devait garantir ».

C’est sur le volet politique que la tribune apporte un élément nouveau. Selon des informations attribuées au journal Le Quotidien du 12 juin (n°6975), une note confidentielle datée du 26 août 2024, signée du ministre de l’Énergie Birame Souleye Diop et adressée au Premier ministre, documenterait un différend distinct entre AEE Power EPC Espagne et son partenaire local AEE Power Sénégal — mandataire pour la fourniture des poteaux électriques — autour de la répartition de l’avance de démarrage. AEE Power Sénégal, qui revendiquerait 60 % de la contrepartie financière du projet, n’aurait jamais perçu sa part, et la partie espagnole aurait notifié son intention de résilier l’ensemble des contrats en invoquant des accusations de fausses factures contre son partenaire sénégalais.

Toujours selon la tribune, le Comité de règlement des différends de l’ARCOP aurait suspendu cette résiliation unilatérale dès le 3 juillet 2024 et convoqué une conciliation à laquelle AEE Power EPC Espagne aurait refusé de participer, contestant la compétence de l’autorité de régulation sur ce qu’elle considérait comme un litige privé.

L’élément le plus sensible, selon Ibrahima Ndiaye, se trouverait dans les recommandations de cette note : le ministre y aurait évoqué la nécessité d’élucider la destination de l’avance de démarrage, qui aurait selon lui plutôt servi à payer des primes d’assurance — une description qui, si elle est confirmée, rejoindrait presque mot pour mot ce que les relevés bancaires espagnols mettent aujourd’hui en évidence concernant les paiements à la SONAC.

Ibrahima Ndiaye appelle le gouvernement à faire toute la lumière sur cette affaire.