De nouvelles arrestations dans l’affaire Ndiaga Seck

Dans le cadre de l’exécution d’une délégation judiciaire émise par le juge d’instruction de Louga, le commissariat urbain de Linguère, en collaboration avec la Division Spéciale de Cybersécurité, a procédé, hier jeudi, à Dakar, à l’arrestation de six présumés amants de l’homme politique Ndiaga Seck, déjà écroué.

Il s’agit du médecin Ibrahima Dièye, âgé de 34 ans, du banquier Ahmadou Assitan Thioune, âgé de 32 ans, du banquier El Hadji Malick Gueye, âgé de 37 ans, de Modou Sylla, âgé de 35 ans, du tailleur Cheikh Niass, âgé de 39 ans, et du banquier Abdoulaye Ndiaye, âgé de 33 ans, selon des sources de Seneweb.

Tous ces suspects ont été interpellés à Dakar par la Division Spéciale de Cybersécurité, puis transférés au commissariat urbain de Linguère.

Parmi les six présumés arrêtés, quatre sont porteurs du VIH/SIDA, d’après les résultats des tests sérologiques effectués ce vendredi à Linguère. Les enquêteurs ont recueilli des indices graves et concordants motivant leur placement en garde à vue.

L’exploitation du téléphone de Ndiaga Seck a permis d’identifier et d’interpeller quatre de ses amants. Les deux autres interpellés ont été cités par le responsable politique. Ces derniers échangeaient avec Ndiaga Seck via WhatsApp, et des propos contraires aux bonnes mœurs ont été constatés dans leurs conversations. Plus d’une vingtaine de suspects sont dans le collimateur des policiers, et d’autres arrestations sont attendues.

Au total, 32 suspects ont été arrêtés dans le cadre du démantèlement d’un vaste réseau de présumés homosexuels par la police de Linguère. Vingt-six d’entre eux, dont Ndiaga Seck, sont actuellement à la prison de Louga.

Source : Seneweb