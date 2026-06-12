Affaire ASER-AEE Power : Thierno Alassane Sall livre ses « preuves »

Le leader du parti République des Valeurs (RV), Thierno Alassane Sall, a tenu ce vendredi 12 juin 2026 une conférence de presse à sa résidence pour présenter ce qu’il décrit comme la preuve documentée d’un détournement massif de fonds publics dans le cadre du programme national d’électrification rurale, porté par l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER) et confié à l’entreprise espagnole AEE Power EPC.

Le projet, qui doit couvrir 1 600 localités à travers le pays, est financé à hauteur de 140 millions d’euros (environ 91,8 milliards de francs CFA) par Banco Santander, avec la garantie de l’État espagnol via la CESCE, l’agence de crédit à l’exportation espagnole. Le ministère des Finances du Sénégal est le débiteur officiel de ce prêt, l’ASER agissant comme autorité contractante. Plus d’un an après le versement de l’avance de démarrage, selon Thierno Alassane Sall, aucun chantier n’avait encore été lancé sur le terrain.

L’ancien ministre rappelle avoir déposé une plainte auprès du Pôle judiciaire financier sénégalais le 16 octobre 2025, avant de saisir, le 23 janvier 2026, les juridictions espagnoles, par manque de confiance, dit-il, dans la capacité du système judiciaire sénégalais à traiter ce type de dossier. Un mois plus tard, la justice espagnole a ordonné à AEE Power EPC de produire le détail de l’utilisation des fonds, sous dix jours. L’entreprise n’aurait pas répondu et aurait été mise en demeure, tandis que Banco Santander aurait, elle, transmis l’ensemble des relevés demandés. Ces documents, versés au dossier de la procédure pénale espagnole Diligencias Previas 140/2026 ouverte pour détournement de fonds, seront remis dès lundi au Pôle judiciaire financier sénégalais, annonce-t-il.

Selon les relevés présentés par Thierno Alassane Sall, le compte d’AEE Power EPC chez Banco Santander affichait un solde de 22 020 euros avant le 11 juin 2024. Ce jour-là, trois virements totalisant près de 56 millions d’euros (environ 36,7 milliards de francs CFA) seraient arrivés sur ce compte : une avance de démarrage de 28 millions d’euros, une avance pour dépenses engagées de 23,3 millions d’euros, et un crédit commercial de 4,7 millions d’euros.

Dès le lendemain, l’argent aurait commencé à quitter le compte vers des dizaines de destinations. Quarante-huit jours plus tard, le 29 juillet 2024, le solde était tombé sous les 10 millions d’euros. Au 27 février 2026, date à laquelle le compte a été examiné par la justice espagnole, il ne restait que 1 346,41 euros.

Les relevés bancaires permettraient de retracer la destination des fonds, pays par pays : environ 13,6 millions d’euros vers 139 comptes répartis dans sept banques espagnoles ; un peu plus de 10,5 millions d’euros vers trois entités sénégalaises (la SONAC, AEE Power SUARL et Dakar Energie Projects SUARL) ; environ 1,1 million d’euros vers un fournisseur chinois de câbles électriques ; environ 505 750 euros vers la Côte d’Ivoire, à destination d’une filiale locale d’AEE Power et d’un cabinet d’avocats ; 38 000 euros vers AEE Power Togo, virés le 26 février 2026, soit deux jours après l’injonction judiciaire du 24 février ; et des montants plus modestes vers le Kenya, la Tunisie et l’Égypte. S’ajoutent environ 19,3 millions d’euros partis vers des comptes de transit internes du groupe AEE, dont les bénéficiaires finaux restent à identifier selon la justice espagnole.

Thierno Alassane Sall insiste particulièrement sur un point : le 17 juillet 2024, plus de 8,5 millions d’euros (environ 5,6 milliards de francs CFA) auraient été convertis en devises sans qu’aucun bénéficiaire ne soit identifiable dans les documents transmis par la banque, une opération qu’il qualifie de signal typique des manœuvres destinées à brouiller la traçabilité des fonds.

Au final, selon sa présentation, une seule dépense correspondrait clairement à un achat de matériel pour le projet : deux factures réglées à un fournisseur chinois de câbles, pour un total d’environ 1,1 million d’euros, soit moins de 2 % des sommes reçues et payées, précise-t-il, dix à onze mois après la réception des fonds.

Le second volet de la conférence de presse porte sur les paiements effectués au profit de la SONAC (Société Nationale d’Assurance du Crédit et du Cautionnement), un point qui avait déjà opposé cette dernière à l’Autorité de régulation des marchés publics (ARCOP), laquelle réclamait sans succès la preuve du paiement des primes de garantie.

Selon les relevés présentés par TAS, ces paiements (1,44 million d’euros le 14 juin 2024, puis 6,3 millions d’euros le 20 juin) sont intervenus après le décaissement de l’avance, et avec l’argent issu de cette même avance. Pour un total de 7,74 millions d’euros versés à la SONAC. Thierno Alassane Sall y voit une rupture du principe selon lequel une garantie doit être payée avant que l’opération couverte ne produise ses effets, qualifiant ces garanties de « garanties de papier ». Il relève par ailleurs que les trois références de garantie réglées le 14 juin sur factures sont identiques à celles réglées le 20 juin sur proformas, et s’interroge publiquement sur la destination du « surplus » correspondant.

Thierno Alassane Sall affirme que Banco Santander avait alerté sur de possibles détournements dès le 5 septembre 2024, ce qui aurait conduit la CESCE à suspendre ses décaissements. Il cite également une décision de la Cour suprême du 21 novembre 2024 évoquant des soupçons de prévarication, ainsi qu’une question écrite qu’il dit avoir adressée au ministre des Finances le 12 juin 2025.

Il reproche à l’ASER d’avoir organisé des « tournées de pure tromperie » à travers le pays pour faire croire à un déroulement normal du projet, et à l’ancien Premier ministre d’avoir nié l’existence d’un « scandale ASER » avant d’évoquer de simples « retards douaniers », propos qu’il situe dans le communiqué du Conseil des ministres du 11 mars 2026. Il indique enfin que l’actuel Premier ministre, alors secrétaire général du gouvernement, avait reçu des représentants de la banque le 26 décembre 2024.

Allant plus loin, il accuse l’État d’avoir fait pression sur Banco Santander et la CESCE pour obtenir la levée de la suspension des décaissements, et évoque une « complicité consciente et délibérée » des autorités, sans qu’aucune mise en demeure ni sommation n’ait, selon lui, été adressée à AEE Power EPC à ce jour. Il mentionne également une rumeur évoquant 5 milliards de francs CFA de rétrocommissions, qu’il rapproche des montants en devises virés vers des destinations restées inconnues sans toutefois apporter d’élément permettant de corroborer cette rumeur.

Thierno Alassane Sall conclut sa déclaration par une série de demandes : faire toute la lumière sur le dossier, convoquer les dirigeants d’AEE Power EPC devant la justice sénégalaise, obtenir une coopération totale avec la justice espagnole, publier l’état réel d’exécution physique du projet (nombre de villages électrifiés, de poteaux installés, de transformateurs livrés), établir toutes les responsabilités côté sénégalais comme espagnol, et geler tout nouveau décaissement lié au contrat dans l’attente des conclusions de la justice.