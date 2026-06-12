Moundiaye Cissé sur Makhtar Cissé : « Son expérience et sa crédibilité seront des atouts précieux »

Le directeur exécutif de l’ONG 3D, Moundiaye Cissé, a exprimé sa satisfaction après la nomination de Mouhamadou Makhtar Cissé à la tête du ministère de l’Intérieur. Selon lui, plusieurs éléments plaident en faveur du nouveau ministre.

Il met en avant « la qualité de fonctionnaire de haut rang et d’Inspecteur général d’État », un parcours marqué par la rigueur et la compétence. Son rôle dans l’organisation des dernières élections présidentielles, menées sans contestation majeure, est également jugé rassurant.

Moundiaye Cissé souligne que Makhtar Cissé est perçu comme une personnalité au-dessus des clivages partisans, sans affiliation politique affichée. Sa nomination, estime-t-il, nourrit l’espoir d’une gestion impartiale et efficace d’un ministère stratégique, tout en favorisant la cohésion nationale et la paix sociale.

Il appelle toutefois le ministre à rester « au-dessus de la mêlée », fidèle aux principes d’écoute, de dialogue et de recherche du consensus, afin de travailler avec l’ensemble des acteurs : société civile, partis politiques et autorités religieuses.

Le responsable de l’ONG 3D rappelle également la proximité de Makhtar Cissé avec les familles religieuses, un atout dans un pays où elles jouent un rôle de médiation et d’apaisement.

Enfin, il estime que le ministre pourrait jouer un rôle clé dans les réformes électorales annoncées par le président de la République, notamment la création d’une Commission électorale nationale indépendante (CENI). « Son expérience et sa crédibilité seront des atouts précieux », conclut-il, en l’invitant à toujours placer « l’intérêt supérieur de la Nation » au-dessus de toute autre considération.