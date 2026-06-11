Classement FIFA Juin 2026 : Le Sénégal perd une place et devient 15e mondial !

Après deux matchs de préparation a la Coupe du monde fin mai et début juin, le Senegal a reculé d’un pas au classement FIFA. Les Champions d’Afrique se retrouvent ainsi à la 15e place.

Une défaite contre les États-Unis et un nul contre l’Arabie Saoudite, le Sénégal n’avance pas sur la scène mondiale. Les Lions ont, en effet, perdu une place dans le nouveau classement FIFA mis à jour ce jeudi 11 juin 2026.

Sur le plan africain, les Lions sont toujours aussi derrière le Maroc qui pour sa part a gagné une place et s’invite à la 7e marche. Les Lions de l’Atlas ont battu le Madagascar (4-0) avant d’accrocher un nul contre la Norvège (1-1), rapporte Wiwport.