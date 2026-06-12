Mbappé : « On ne peut pas nier qu’il y a une histoire entre la France et le Sénégal »

Auteur de 42 buts et 7 passes décisives en 44 matchs toutes compétitions confondues avec le Real Madrid cette saison, Kylian Mbappé n’a pas encore fait des étincelles avec les Bleus. Lors des deux matchs de préparation des Bleus, contre la Côte d’Ivoire (défaite 1-2) et l’Irlande du Nord (3-1), la star tricolore est restée muette. Il espère donc retrouver le chemin des filets avec l’Equipe de France dès l’entame de la Coupe du Monde avec ce match contre le Sénégal, le 16 juin à New York.

À quelques jours de ce grand rendez-vous très attendu par les deux nations et bien ailleurs, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain et de l’AS Monaco s’est exprimé, dans une interview avec la chaîne M6, sur le Sénégal, « grande équipe ». « La Coupe du Monde, ce sont des matches qui donnent envie, on joue contre le champion d’Afrique, je ne sais pas si ce sont eux ou pas d’ailleurs (rires) vu qu’il y a le Maroc aussi. On va rester en dehors de ça (rires) », a d’abord lancé le Bondynois de 27 ans.

Avant de poursuivre : « C’est super de commencer comme ça. On ne peut pas nier qu’il y a une histoire aussi entre la France et le Sénégal donc il y a une histoire qui va faire de ce match quelque chose de plus pimenté, ça va être super. Le match est à 21h en France, les enfants ne seront pas couchés, à nous de bien commencer, ça peut nous permettre de dissiper les premiers doutes parce qu’il y aura de l’anxiété chez pas mal de personnes, pas chez nous mais chez certaines personnes. Ça nous donnera aussi ces 3 points ».

Source : Wiwsport