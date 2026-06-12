Pas de «messie» pour sauver l’opposition…se réorganiser ou périr sous l’ombre de Pastef

Alors que le pays traverse une reconfiguration institutionnelle inédite, marquée par des tensions au sommet de l’État, une réalité s’impose avec une force brute : l’opposition sénégalaise traditionnelle, jadis vibrante et capable de faire trembler les régimes successifs, est en train de s’effondrer. Privée de boussole idéologique et d’ancrage populaire fort, elle assiste, presque impuissante, à l’effacement des derniers éclats de sa superbe, reléguée au rang de simple spectatrice d’un jeu qui lui échappe totalement.

Cette agonie ne date pas d’hier, elle est le fruit d’une lente déconnexion avec les aspirations de la rue. L’avènement au pouvoir du duo formé par Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, avait plongé les états-majors des partis traditionnels dans une profonde hibernation. Sonnés par la déferlante du « Projet » et l’enthousiasme d’une jeunesse assoiffée de rupture, les ténors de l’ancien régime, tout comme les forces dites émergentes, s’étaient murés dans un silence assourdissant, incapables de structurer un contre-discours cohérent ou d’opposer une résistance crédible face à l’hégémonie de la nouvelle majorité.

Pourtant, l’histoire s’est brutalement accélérée ces dernières semaines, brisant le statu quo issu des dernières urnes. Le divorce retentissant entre le président de la République et son désormais ex-Premier ministre a totalement redistribué les cartes du jeu politique. Limogé de la Primature fin mai avant d’être propulsé au perchoir de l’Assemblée nationale par un bloc de députés fidèles, Ousmane Sonko a rapidement renfilé son costume de tribun contestataire, se positionnant de facto comme l’opposant numéro un à la politique économique et diplomatique du chef de l’État, tout en privant le reste de la classe politique de son espace vital.

Ce retour fracassant d’Ousmane Sonko dans l’arène de la contestation risque bien de porter le coup de grâce à ce qui restait de l’opposition institutionnelle. En monopolisant l’espace critique, notamment sur la gestion de la dette publique, la flambée du coût de la vie et les négociations serrées avec le FMI, le PASTEF aspire l’électorat mécontent. Pour les formations politiques classiques, le risque n’est plus seulement la marginalisation temporaire, mais une disparition pure et simple du paysage électoral, écrasées par l’efficacité du discours souverainiste de l’ancien Premier ministre.

Si l’opposition se retrouve aujourd’hui au bord du gouffre, au point de risquer l’inexistence politique, elle le doit en grande partie à ses propres errements et à ses calculs à court terme. Depuis deux ans, ses voix les plus influentes ont brillé par leur manque cruel de constance, de clarté et de courage politique. Au lieu de proposer une alternative rigoureuse, unifiée et audible pour le citoyen lambda, beaucoup de leaders ont préféré souffler le chaud et le froid, naviguant à vue entre tentatives de rapprochement discret avec le nouveau pouvoir et critiques feutrées d’arrière-boutique lors des salons dakarois.

Ce positionnement ambigu, perçu par l’opinion comme une forme de compromission ou de faiblesse, a fini par rompre définitivement le lien de confiance ténu avec les citoyens. En refusant de s’opposer fermement, de porter le débat au niveau des idées et de descendre sur le terrain lorsque la situation nationale l’exigeait, ces leaders ont laissé le champ totalement libre à la rhétorique du PASTEF. Seuls quelques rares bastions régionaux et de rares figures parlementaires ont tenté de résister au tsunami et de maintenir une ligne de démarcation nette, mais leurs initiatives sont restées trop isolées et fragmentées pour inverser la tendance.

Face au péril existentiel qui la guette désormais, l’opposition traditionnelle commettrait une erreur fatale en s’en remettant une nouvelle fois à la providence ou à de vieux schémas éculés. Le temps des coalitions de façade, des alliances de circonstance nouées à la veille des scrutins et l’attente d’un leader providentiel politique capable de fédérer les frustrations est définitivement révolu. Personne ne viendra de l’extérieur pour combler le vide stratégique et intellectuel dans lequel ces partis se sont engouffrés par manque d’audace.

La dure réalité du terrain impose aujourd’hui un choix binaire, urgent et sans concession. L’opposition n’a plus d’autre alternative que de se réinventer de l’intérieur, de clarifier sa doctrine face aux enjeux contemporains et de reconquérir la confiance de la rue et des urnes par un travail de fond rigoureux et honnête. À défaut d’un sursaut interne immédiat, d’une autocritique sans complaisance et d’une rupture nette avec les pratiques oligarchiques du passé, elle se condamne à n’être qu’un spectateur passif et obsolète du duel au sommet qui oppose désormais les anciens alliés du pouvoir.

Le paysage politique sénégalais se polarise désormais autour de nouvelles lignes de fracture géopolitiques et économiques, redéfinissant les contours de la démocratie nationale. Pour les forces d’opposition traditionnelles, le compte à rebours vers l’oubli est d’ores et déjà enclenché. Si elles ne parviennent pas à initier leur propre thérapie de choc pour restaurer leur lustre perdu et proposer un projet de société alternatif qui parle au cœur des Sénégalais, le verdict de l’histoire sera sans appel : ce sera l’autodestruction politique ou l’effacement définitif de la mémoire collective.

La rédaction de Xibaaru