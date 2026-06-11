Alain Diouf nommé ministre chargé du suivi de l’Agenda « Sénégal 2050 »

La Présidence de la République du Sénégal a annoncé, par décret n°2026-1143 en date du 5 juin 2026, la nomination de Monsieur Alain Diouf en tant que Ministre auprès du Président de la République, chargé du Suivi et de l’Évaluation de l’Agenda national de Transformation « Sénégal 2050 ».

Ce communiqué officiel, signé par Oumar Samba Ba, Ministre et Secrétaire général de la Présidence, précise que cette décision s’inscrit dans la volonté du Chef de l’État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de renforcer le pilotage stratégique du programme « Sénégal 2050 », considéré comme la feuille de route de la transformation économique et sociale du pays.

La création de ce portefeuille ministériel traduit l’importance accordée au suivi et à l’évaluation des politiques publiques, dans un contexte où le gouvernement ambitionne de positionner le Sénégal comme un acteur majeur du développement durable en Afrique.