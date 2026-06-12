Ministère de la Communication : Bacary Sarr prend ses fonctions et dévoile sa feuille de route

Installé à la tête du ministère de la Communication, chargé des Relations avec les Institutions et Porte-parole du Gouvernement, Bacary Sarr a détaillé sa feuille de route. Lors de la cérémonie de passation de service avec son prédécesseur Aliou Sall, il a insisté sur la consolidation des acquis législatifs et la protection des journalistes, tout en faisant face aux défis du numérique et de la désinformation.

Le nouveau ministre de la Communication, Bacary Sarr, ne compte pas faire de la communication gouvernementale une simple activité de diffusion. « Elle constitue un instrument de gouvernance, un levier de cohésion sociale et un outil de renforcement de la confiance entre les institutions et les citoyens », a-t-il déclaré ce jeudi, lors de la passation de service avec Aliou Sall.

À l’heure où l’information circule à une vitesse inédite et où les réseaux sociaux redéfinissent les rapports entre les acteurs publics et les citoyens, le ministre a appelé à repenser profondément la mission de son département. « Notre mission est plus que jamais essentielle », a-t-il souligné, devant un parterre de responsables administratifs et de représentants des médias.

Bacary Sarr a salué les progrès accomplis sous le mandat de son prédécesseur, citant notamment la mise en œuvre du Code de la presse qualifié d’« avancée majeure dans l’histoire des médias sénégalais », la poursuite de sa révision pour l’adapter aux nouvelles réalités numériques, ainsi que la création du Conseil national de Régulation des Médias (CNRM).

Il a également mis en avant l’aboutissement prochain du processus d’élaboration du nouveau Code de la publicité. « Cette réforme permettra à notre pays de disposer d’un cadre moderne, adapté aux évolutions technologiques, aux nouveaux supports de communication et aux exigences de transparence et d’équité dans le secteur de la publicité », a expliqué le ministre. Toutefois, a-t-il prévenu, « les évolutions technologiques et les nouveaux défis liés au numérique nous invitent à poursuivre la réflexion avec l’ensemble des acteurs du secteur ».

Pilier de la démocratie sénégalaise, la liberté de la presse doit être « préservée, protégée et consolidée dans le respect de la loi, de l’éthique professionnelle et des intérêts supérieurs de la Nation », a affirmé Bacary Sarr. Dans cette dynamique, le ministre a promis une attention particulière à la protection des journalistes, à l’amélioration de leurs conditions d’exercice et au renforcement des mécanismes d’accès à l’information publique.

La carte nationale de presse, outil essentiel de professionnalisation, sera consolidée afin de garantir son rôle dans la reconnaissance du statut des journalistes et techniciens des médias. Par ailleurs, les instruments de financement du secteur, notamment le Fonds d’Appui et de Développement de la Presse (FADP), seront renforcés pour assurer la viabilité économique des entreprises de presse.

Le ministre a par ailleurs rappelé un rendez-vous majeur pour le pays : les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026. « Cet événement historique est une opportunité unique de valoriser l’image du Sénégal, de promouvoir notre jeunesse et de démontrer au monde notre capacité d’organisation », a-t-il déclaré, assurant que son ministère jouerait pleinement son rôle dans la mobilisation et la communication autour de cette manifestation sportive.

Face à la montée des manipulations informationnelles et des fausses nouvelles, Bacary Sarr a appelé à une réponse fondée sur « le professionnalisme, l’éducation aux médias, la responsabilité des acteurs et la promotion d’une information fiable ». Porte-parole du Gouvernement, il s’est engagé à œuvrer pour une communication gouvernementale « plus proactive, plus cohérente, plus réactive et davantage tournée vers les citoyens ».

Cette approche passera par le renforcement des mécanismes de communication de proximité, afin de rapprocher l’administration des populations. Sur le volet des relations avec les institutions, le ministre a promis de consolider les cadres de dialogue et de coopération entre les différents pouvoirs constitutionnels, dans le respect de leurs prérogatives.

Bacary Sarr a lancé un appel à tous les acteurs : journalistes, professionnels des médias, communicateurs, agents de l’administration, partenaires institutionnels et citoyens. « Bâtissons ensemble un espace médiatique toujours plus professionnel, plus libre, plus responsable et davantage au service de l’intérêt général », a-t-il plaidé, affirmant son engagement à exercer sa mission dans l’écoute, le dialogue, la vérité et le respect des institutions républicaines.