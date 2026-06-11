Coupe du Monde 2026 : Entrée en matière ratée pour l’Afrique du Sud

La Coupe du Monde a débuté de manière particulièrement compliquée pour l’Afrique du Sud, l’un des représentants du continent africain. Opposés au Mexique, pays hôte de cette édition, les Bafana Bafana se sont inclinés sur le score de 0-2.

Dans un stade acquis à la cause de La Verde, les hommes de Hugo Broos ont souffert face à une équipe mexicaine largement supérieure dans l’intensité et la maîtrise du jeu. Les Sud-Africains ont surtout payé cher leurs erreurs individuelles, qui ont offert des opportunités à leurs adversaires.

La rencontre a également été marquée par une rare intensité disciplinaire : trois cartons rouges directs ont été distribués, dont deux du côté sud-africain. Réduits à neuf, les Bafana Bafana n’ont jamais pu espérer renverser la tendance.

Ce revers rappelle les difficultés déjà rencontrées par l’Afrique du Sud lors de son Mondial en 2010, où malgré l’enthousiasme populaire, l’équipe n’avait pas réussi à franchir le premier tour. Cette nouvelle entame ratée laisse présager un parcours semé d’embûches pour les champions d’Afrique 1996, qui devront rapidement se ressaisir pour espérer rester en vie dans la compétition.