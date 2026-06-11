Bassirou Dieng : « Le président Diomaye a clairement renouvelé sa confiance à Aminata Touré »

La nomination de cinq superviseurs adjoints au sein de la Coalition Diomaye Président constitue, selon Bassirou Dieng, une preuve supplémentaire de la confiance accordée par le président Bassirou Diomaye Faye à la superviseure générale Aminata Touré. Le responsable politique estime que cette décision met un terme aux critiques et aux spéculations sur de prétendues divisions au sein de la coalition.

La Coalition Diomaye Président poursuit son processus de structuration. Dans une lettre datée du 11 juin 2026, le président d’honneur de la coalition, Bassirou Diomaye Faye, a procédé à la nomination de cinq superviseurs adjoints chargés d’épauler la superviseure générale, Aminata Touré.

Les nouveaux responsables désignés sont Dr Serigne Gueye, chargé des structures et de la massification, El Hadji Abdourahmane Diouf, chargé des stratégies et de la communication, Mamadou Thiaw, chargé de la coordination avec les élus, Fally Seck, responsable de l’administration et de la logistique, ainsi qu’Aldiouma Sow, chargé des questions électorales.

Pour Bassirou Dieng, coordonnateur national de la Cellule Média de la Coalition Diomaye Président et coordonnateur adjoint de la coalition dans le département de Pikine, cette décision répond à un double objectif.

D’une part, elle vise à renforcer le dispositif organisationnel de la coalition. D’autre part, elle constitue une réponse claire aux critiques formulées ces derniers mois contre Aminata Touré.

Selon lui, certains détracteurs ont tenté d’accréditer l’idée d’une coalition fragilisée par des tensions internes et d’une contestation du leadership de la superviseure générale.

Bassirou Dieng s’appuie notamment sur le contenu de la lettre adressée par le président de la coalition à Aminata Touré.

« Madame le Superviseur général, je vous exprime ma satisfaction à l’endroit de tous les leaders pour leur engagement dynamique dans l’animation et l’implantation de la Coalition dans les localités du pays », écrit Bassirou Diomaye Faye.

Pour le responsable de la Cellule Média, ces propos traduisent clairement l’appréciation positive du travail accompli par l’équipe dirigeante de la coalition.

Le président de la coalition ne s’est pas limité à saluer les efforts déjà consentis. Dans sa correspondance, il souligne également les progrès réalisés dans le processus de structuration.

« Je constate également les avancées positives dans le cadre de la structuration de la Coalition. Je vous demande de poursuivre cette dynamique en continuant d’investir le terrain », poursuit-il.

Pour Bassirou Dieng, cet encouragement constitue une marque de confiance explicite envers Aminata Touré et son action à la tête de la coalition.

À ses yeux, les nominations annoncées et les propos du président Bassirou Diomaye Faye viennent définitivement contredire les discours évoquant une remise en cause du rôle de la superviseure générale.

Le coordonnateur national de la Cellule Média estime ainsi que le chef de l’État a réaffirmé sa confiance à Aminata Touré tout en consolidant l’organisation de la Coalition Diomaye Président en vue des défis politiques à venir.