Protection des données au Sénégal : La CDP a traité 317 dossiers au premier trimestre 2026

La Commission de protection des données personnelles (CDP) a publié son premier avis trimestriel de l’année 2026, couvrant la période janvier-mars. Le bilan révèle une activité soutenue, entre traitement de dossiers administratifs, plaintes de citoyens et actions de sensibilisation sur le terrain.

Sur les trois premiers mois de l’année, la CDP a traité 317 dossiers au total : 286 déclarations et 31 demandes d’autorisation. Au terme de trois sessions plénières, elle a délivré 283 récépissés de déclaration et accordé 27 autorisations. Trois dossiers ont fait l’objet d’un sursis à statuer, un seul a été rejeté.

Ce refus concernait un particulier souhaitant installer des caméras embarquées dans son véhicule. Motif retenu : l’une des caméras filmait la voie publique, ce qui dépasse le cadre légalement autorisé pour un usage privé.

Parmi les 27 autorisations accordées, le contrôle d’accès biométrique arrive en tête avec cinq autorisations, suivi des plateformes web et des applications mobiles (quatre chacune). Les structures concernées sont variées : banques, entreprises de logistique, opérateurs de téléphonie, startups locales, mais aussi des entités publiques comme le Trésor public ou SENUM SA.

Cette répartition illustre l’accélération de la numérisation au Sénégal, où de plus en plus d’organisations collectent et traitent des données personnelles, souvent sensibles, sans toujours maîtriser les obligations légales qui en découlent.

Du côté des récépissés, la vidéosurveillance en établissement écrase les autres catégories avec 200 récépissés sur 283. Vivo Énergie représente à elle seule 146 de ces déclarations, ce qui mérite d’être signalé. Viennent ensuite les bases de données clients (20), la vidéosurveillance de particuliers (15) et la gestion du personnel (14).

La CDP a reçu et traité neuf plaintes au cours du trimestre. Les faits rapportés donnent une image assez précise des atteintes à la vie privée les plus fréquentes : chantage avec des vidéos intimes, usurpation d’identité sur les réseaux sociaux, harcèlement via des applications de prêt en ligne, accès illicite à des données de santé.

Plusieurs dossiers ont été transmis à la Division spéciale de la cybercriminalité (DSC), d’autres ont conduit à saisir directement Meta. Une plainte impliquant l’Agence SEN-CSU et Wave Sénégal pour violation de données est encore en cours d’instruction.

Une mission de contrôle inopiné a par ailleurs été effectuée le 12 mars 2026 dans les locaux de Digicommunication International SARL, à la suite d’un signalement anonyme. Des caméras avaient été installées à l’intérieur des bureaux sans déclaration préalable. La session plénière a ordonné le retrait immédiat de la caméra placée dans la salle de réunion et exigé la formalisation des droits du personnel.

Sur le plan de la communication, la CDP a organisé un webinaire le 28 janvier 2026, à l’occasion du Data Privacy Day, en partenariat avec Africa Data Protection et l’Association africaine des droits numériques. Le 29 mars, une intervention a eu lieu auprès de jeunes dans le cadre du Mouvement CV-AV, portant sur le cyberharcèlement, le body shaming et le partage non consenti de contenus.

Ses pages numériques ont enregistré des progressions notables : près de 100 000 vues sur Facebook (+44 % par rapport au trimestre précédent), 44 000 vues sur X et une hausse de 16,3 % des visites LinkedIn.

La CDP a également signé une convention de partenariat avec SOS Villages d’Enfants Sénégal et accueilli une délégation de l’Autorité mauritanienne de protection des données, dans le cadre d’échanges sur les pratiques de contrôle de conformité entre pays africains.