Coupe du monde : La Côte d’Ivoire et le Sénégal joueront sans envoyer de supporters

La Côte d’Ivoire et le Sénégal joueront pour la première fois un Mondial, sans avoir pu envoyer de délégations de fans venus du pays, faute d’avoir pu obtenir des visas pour les Etats-Unis, ont déploré jeudi à l’AFP des représentants sénégalais et ivoiriens.

La politique migratoire très stricte de Donald Trump pose des problèmes d’entrée aux Etats-Unis pour certains pays et va même jusqu’à concerner les acteurs du jeu, l’arbitre somalien Omar Artan ayant été refoulé samedi, malgré un visa en règle.

« Les supporters ont renoncé au voyage parce que l’État américain ne veut pas voir des supporters de certains pays dont la Côte d’Ivoire, sur son sol. Les États-Unis ont été clairs avec nous en disant qu’ils ne voulaient pas voir nos supporters », peste Julien Kouadio Adonis, président du Comité national des supporters des Eléphants (CNSE) auprès de l’AFP.

« Cette situation nous fait très mal car elle nous empêche d’accomplir notre devoir régalien, c’est à dire, supporter notre équipe. Nous aurions pu présenter notre culture, notre savoir-faire en matière de supporter dans les tribunes », ajoute le patron de cet organisme sous tutelle du ministère des Sports.

Seule une poignée d’officiels du CNSE a été autorisée à se rendre aux Etats-Unis. Pour ses trois participations au Mondial (2006,2010,2014) ou pour les Coupes d’Afrique des Nations, l’organisme envoyait généralement plusieurs dizaines de supporters.

En mars, M. Kouadio avait confié à l’AFP espérer envoyer 500 fans outre-Atlantique.

Le rôle de la petite dizaine d’officiels du CNSE autorisés à voyager sera « d’encadrer les supporters ivoiriens basés aux Etats-Unis », précise M. Kouadio qui ajoute que même pour cette délégation « cela n’a pas du tout été facile pour obtenir les visas. Il a fallu discuter, négocier pour se faire entendre ».

La Côte d’Ivoire devra donc compter sur les supporters de la diaspora sur place, dont le nombre est estimé par le CNSE au-delà de 1.000.

Côté sénégalais, le pays a aussi dû renoncer à envoyer des délégations officielles de dizaines de supporters comme il le fait lors de grandes compétitions.

« Depuis que le Sénégal participe à la Coupe du monde c’est la première fois que nous n’envoyons pas de délégation en raison des contraintes liées à l’octroi des visas par les Etats Unis », a déploré auprès de l’AFP Ndèye Dome Thiouf, conseillère communication du Ministère des Sports.

Le ministère des Sports a toutefois tenté d’envoyer les présidents des organisations de supporters, entièrement pris en charge par l’Etat, mais leurs visas ont été rejetés.

« Personnellement, je suis déçu. Je pense qu’organiser une Coupe du Monde ne devrait pas causer autant de problèmes », regrette Pape Mass Gueye, président du groupe de supporters Lebougui, dont le visa a été refusé.

Pour soutenir les Lions de la Teranga, l’Etat sénégalais va octroyer 400 billets par match de l’équipe à des ressortissants sénégalais déjà présents sur le territoire.

« Votre billet n’est pas un visa », avait averti plus tôt cette année le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio.

Ces restrictions s’ajoutent au coût exorbitant des tickets pour les matches et nourrissent les critiques autour d’un Mondial déconnecté de la base populaire des fans de ballon rond.

La Côte d’Ivoire doit jouer deux de ses trois matches de poule aux Etats-Unis, le 15 et le 25 juin à Philadelphie contre l’Equateur et Curaçao. Son deuxième match, le 20 juin, se disputera à Toronto, au Canada, face à l’Allemagne.

Source : AFP