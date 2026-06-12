Affaire ASER : TAS promet de révéler le parcours des 37 milliards de F CFA ce vendredi

Le député et président du parti La République des Valeurs, Thierno Alassane Sall (TAS), a annoncé avoir obtenu de la justice espagnole des documents qualifiés d’« exhaustifs » concernant les transactions bancaires liées à l’affaire AEE Power EPC-ASER. Dans une déclaration publiée sur le réseau social X (ex-Twitter), le parlementaire a indiqué que ces éléments permettent de retracer avec précision le parcours des fonds au centre de ce dossier.

Fort de ces nouvelles informations, le leader politique a donné rendez-vous aux médias pour une conférence de presse prévue ce vendredi. Lors de cette rencontre, il compte exposer en détail les conclusions de ses investigations sur ce qu’il qualifie de détournement de 37 milliards de francs CFA. Thierno Alassane Sall affirme être désormais en mesure d’expliquer aux Sénégalais « où sont passés nos 37 milliards détournés ».