Assemblée nationale : Le troisième Vice-Président vient de démissionner

Le député Cheikh Thioro Mbacké a annoncé sa démission de son poste de troisième Vice-Président de l’Assemblée nationale. Mais il reste député d’après son communiqué.

Voici l’intégralité de sa lettre de démission :

« Démission

À

Monsieur le Président de l’Assemblée nationale

Ousmane Sonko

Monsieur le Président,

Par la présente, je viens respectueusement vous faire part de ma décision de démissionner de mes fonctions de Vice-Président de l’Assemblée nationale, tout en conservant pleinement mon mandat de député au sein de la représentation nationale.

Cette décision résulte d’une réflexion approfondie et procède de convenances personnelles et politiques qui me conduisent à me consacrer davantage à d’autres responsabilités et priorités, tout en poursuivant mon engagement au service de nos concitoyens à travers mon mandat parlementaire.

Je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour la confiance placée en ma personne durant l’exercice de cette importante fonction. J’ai eu l’honneur de participer, aux côtés du Bureau de l’Assemblée nationale et sous votre présidence, à la conduite des travaux de notre institution dans le respect des principes démocratiques et des valeurs républicaines.

Je saisis également cette occasion pour adresser mes sincères remerciements à l’ensemble de mes collègues députés pour leur collaboration, leur fraternité et la qualité des relations de travail que nous avons entretenues. Les échanges constructifs et l’esprit de responsabilité qui ont marqué nos travaux resteront pour moi une source d’enrichissement et de motivation dans la poursuite de ma mission parlementaire.

Je voudrais également rendre un hommage mérité à l’ensemble des collaborateurs et agents de l’Assemblée nationale, dont le professionnalisme, la disponibilité et le sens du service public contribuent quotidiennement au bon fonctionnement de notre institution.

En me retirant de cette fonction de Vice-Président, je réaffirme mon attachement indéfectible à l’Assemblée nationale et ma volonté de continuer à servir la Nation avec le même engagement, la même loyauté et la même détermination dans l’exercice de mon mandat de député.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération. »

Cheikh Thioro Mbacké

Député à l’Assemblée nationale

Dakar, le 12 juin 2026