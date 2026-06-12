Assemblée nationale : Le premier vice-président annonce sa démission

Le premier vice-président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Dr Ismaila Diallo, a annoncé ce vendredi 12 juin sa démission de son poste, tout en gardant son mandat de député, dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Voici l’intégralité de son message :

J’ai décidé de démissionner de mes fonctions de Premier Vice-Président de l’Assemblée nationale. Cette décision s’inscrit dans un esprit de responsabilité et de fidélité à mon engagement.

Je tiens à adresser mes sincères remerciements à mes collègues députés pour leur confiance, leur collaboration et les échanges fructueux que nous avons eus dans l’exercice de cette responsabilité.

J’exprime également toute ma gratitude au peuple sénégalais pour son soutien constant et sa confiance.

En tant que député, je continuerai à porter la voix de nos concitoyens avec la même disponibilité et le même engagement.

J’adresse enfin mes vœux de plein succès au Président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, dans l’accomplissement de sa mission à la tête de notre institution.