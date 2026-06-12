Mouhamadou Makhtar Cissé sur le terrain dès sa prise de fonction

À peine nommé ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé n’a pas tardé à aller à la rencontre des forces de l’ordre placées sous sa responsabilité.

Jeudi, rapporte Libération, le nouveau patron de la sécurité a entamé une tournée « au pas de charge » à la Direction générale de la Police nationale (DGPN), située à la Cité Police. Sa visite a débuté par un entretien avec le directeur général de la Police nationale, avant de se poursuivre à la Direction de la police judiciaire (DPJ).

Le ministre s’est ensuite rendu à l’École nationale de Police, désormais appelée Direction de la formation. Soucieux de s’informer sur les conditions de travail des agents, il a inspecté plusieurs services, dont la tour de contrôle qui abrite le dispositif stratégique de vidéosurveillance de la Police nationale.

Sous un soleil ardent, Mouhamadou Makhtar Cissé a poursuivi son périple jusqu’au Commissariat central de Dakar, où il a été accueilli par le commissaire Mamadou Tendeng.

Cette série de visites de prise de contact se poursuit. Selon la même source, le ministre est attendu ce vendredi à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers.