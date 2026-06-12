Trésor public : le SUTT déplore un nouveau report d’audience et annonce un préavis de grève

Dans un communiqué publié ce vendredi 12 juin 2026, le Syndicat Unique des Travailleurs du Trésor (SUTT) annonce le dépôt d’un préavis de grève à compter du lundi 15 juin, après le report, au dernier moment, d’une audience qu’il devait avoir avec le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan.

Cette rencontre, prévue ce vendredi à 11 heures, devait permettre un arbitrage sur la crise qui secoue le ministère depuis plusieurs semaines. Selon le SUTT, c’est la deuxième fois que ce type d’audience est reporté, après un premier report déjà survenu le 26 mai.

Le syndicat ne cache pas son agacement. Il considère ce nouveau report comme « un manque flagrant de respect et de considération » à l’égard des travailleurs du Trésor, et prévient qu’il en tiendra le ministère pour responsable de toute dégradation du climat social ou de l’environnement de gestion des finances publiques qui pourrait en résulter.

Concrètement, le SUTT annonce qu’il va appliquer le plan d’action validé par les travailleurs lors de l’assemblée générale extraordinaire du 23 mai dernier, une réunion qui avait déjà sonné l’alerte sur ce que le syndicat qualifie de tentative de « démantèlement » du Trésor public. Le préavis de grève sera donc déposé dès lundi 15 juin, et le syndicat demande à l’ensemble des travailleurs de se tenir prêts à « engager le combat ».