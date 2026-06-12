UCAD : Le Collectif des amicales annonce la reprise de la mobilisation dès le 15 juin

Le bras de fer entre les étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) et les autorités universitaires reprend de plus belle. Dans un communiqué daté du 12 juin 2026, le Collectif des amicales annonce la fin de toute discussion avec le comité du dialogue social et décrète la reprise de son plan d’action à partir du lundi 15 juin.

Le Collectif, qui se présente comme « seule structure légitime de représentation estudiantine », rappelle que les acteurs du dialogue avaient suspendu leurs actions depuis le 9 février dernier, dans l’espoir de trouver une issue négociée à la crise qui secoue le campus depuis la mort de l’étudiant en médecine Abdoulaye Ba, tué lors d’affrontements avec les forces de l’ordre au sein du campus social.

Mais selon le texte, le conseil académique s’est réuni le 11 juin et a décidé de maintenir la suspension des amicales, prononcée à titre conservatoire en février. Une décision que le Collectif juge inacceptable au regard des engagements pris.

Le communiqué dresse une longue liste de griefs accumulés depuis la suspension : droits des étudiants bafoués, notes gelées sur les plateformes, sanctions infligées pour de simples omissions administratives, ainsi que des problèmes liés à la sélection des étudiants à la Faculté des sciences et techniques (FST) et à la Faculté des sciences juridiques et politiques (FSJP). Autant de pratiques que l’organisation estime de nature à « compromettre l’avenir académique des jeunes ».

Face à cette situation, le Collectif lance un appel à l’ensemble des « forces vives de la nation » pour soutenir ses revendications, qui restent celles inscrites dans la plateforme de février 2026. Il exige notamment que justice soit rendue pour Abdoulaye Ba, ainsi que la protection des droits des étudiants et la fin de ce qu’il qualifie de « mesures arbitraires ».

À ce stade, ni le rectorat ni le conseil académique n’ont réagi publiquement à cette annonce.