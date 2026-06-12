Affaire de drogue présumée : Le danseur de Wally Seck, Ndiap Zo, arrêté

La Brigade de recherches (BR) de la compagnie de Keur Massar a procédé à l’interpellation de plusieurs individus, parmi lesquels figure Ndiap Zo, danseur de l’artiste Wally Seck. Selon des informations rapportées par Seneweb, les personnes arrêtées sont placées en garde à vue depuis jeudi dans les locaux de ladite Brigade.

Les mis en cause pourraient faire l’objet de poursuites pour « association de malfaiteurs, détention et usage de drogue dure ».

Cette opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement signalant la présence d’un groupe d’individus dans un appartement situé à Ouest-Foire, où les enquêteurs auraient découvert des substances illicites, notamment de l’ecstasy et de la cocaïne.