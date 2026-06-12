Révision constitutionnelle : l’Assemblée déclare une proposition recevable

Réuni ce vendredi, le Bureau de l’Assemblée nationale a pris acte de la démission de deux de ses membres et déclaré recevable une proposition de loi portant révision de la Constitution, une démarche qui pourrait ouvrir un nouveau chapitre institutionnel dans les semaines à venir.

Selon le communiqué officiel, Ismaïla Diallo, Premier vice-président, et Cheikh Thioro Mbacké, Troisième vice-président, ont présenté leur démission de leurs fonctions au sein du présidium, des postes qu’ils occupaient depuis l’installation de la législature actuelle. Le Bureau dit avoir pris acte de ces départs et salué « la disponibilité et l’engagement » des deux hommes au service de l’institution.

Les deux députés ont chacun expliqué leur décision sur les réseaux sociaux dans la journée. Ismaïla Diallo a évoqué un départ « dans un esprit de responsabilité et de fidélité » à son engagement, tout en précisant qu’il conserve son mandat de député et continuera, selon ses mots, à porter la voix de ses concitoyens. Cheikh Thioro Mbacké, de son côté, a indiqué vouloir se consacrer à d’autres priorités politiques, sans renoncer non plus à son siège de parlementaire.

Conformément à l’article 18 du Règlement intérieur de l’Assemblée, il sera procédé au remplacement des deux vice-présidents démissionnaires. Pour l’instant, aucun nom n’a filtré côté Bureau quant à leurs successeurs éventuels — un point qui devrait alimenter les discussions dans les prochains jours, notamment au sein du groupe parlementaire Pastef auquel appartiennent les deux démissionnaires.

Sur le plan législatif, le Bureau a par ailleurs annoncé avoir reçu, examiné et déclaré recevable une proposition de loi portant révision de la Constitution. Portée par un groupe de députés, cette proposition intègre, selon le communiqué, l’ensemble des observations issues de la décision n° 4/C/26 du Conseil constitutionnel, rendue le 25 mai 2026. Conformément à l’article 69, alinéa 4, du Règlement intérieur, le texte sera transmis au Président de la République pour avis avant la suite de la procédure.