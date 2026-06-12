Dakar : Le Sénégal et l’ONU signent l’Accord relatif à la Maison des Nations Unies

Le Gouvernement de la République du Sénégal et le Système des Nations Unies ont signé, ce vendredi 12 juin 2026 à Dakar, l’Accord relatif à la Maison des Nations Unies à Dakar (MONUD). Une signature présentée par le ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur comme l’aboutissement d’un projet porté depuis plusieurs années et l’ouverture d’une nouvelle étape dans la coopération entre le Sénégal et l’ONU.

La cérémonie s’est déroulée en présence de Madame Amina J. Mohammed, Vice-Secrétaire générale des Nations Unies, dont la venue à Dakar pour l’occasion illustre, selon le communiqué du ministère, l’importance que l’Organisation accorde à ce dossier.

L’Accord a été signé par Cheikh Niang, ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, et par Aminata Maiga, Coordonnatrice résidente des Nations Unies au Sénégal.

Le ministère souligne que la finalisation de ce dossier, attendu depuis plusieurs années, doit beaucoup à l’engagement personnel du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui aurait permis de lever les derniers obstacles ayant retardé sa concrétisation.

Concrètement, la MONUD doit offrir un cadre intégré regroupant les différentes agences, fonds et programmes des Nations Unies présents au Sénégal, afin de renforcer la cohérence et la coordination de leurs interventions sur le terrain.

Au-delà de son aspect pratique, le ministère présente cette signature comme un symbole de la qualité du partenariat entre Dakar et les Nations Unies, et comme une confirmation du rôle de la capitale sénégalaise en tant que pôle régional de coopération internationale et de multilatéralisme en Afrique.

Le Gouvernement du Sénégal a réaffirmé, dans son communiqué, sa volonté de poursuivre le renforcement de ce partenariat stratégique avec les Nations Unies, au service des populations sénégalaises, africaines, et des objectifs de développement durable.