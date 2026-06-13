Mlomp : Un étudiant retrouvé pendu dans la maison familiale

Un drame a bouleversé la commune de Mlomp, dans le département d’Oussouye. Selon Libération, Ange Sambou, étudiant en Master 2 de philosophie à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar et membre de l’association des étudiants ressortissants de Mlomp, est mort dans des circonstances tragiques. Le jeune homme a été retrouvé pendu dans l’arrière-cour de la maison familiale.

Alertés, les gendarmes de la brigade d’Oussouye se sont rendus sur les lieux pour effectuer les constatations d’usage. La dépouille a été transférée à la morgue du district sanitaire d’Oussouye, tandis qu’une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame qui a profondément ému les habitants du quartier de Djicomole, indique la même source.