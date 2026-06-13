Affaire ASER…un premier grand test d’intégrité pour le « Jub Jubbal Jubbanti »

Deux ans après le décaissement initial de 37 milliards de francs CFA destiné à sortir des centaines de villages de la pénombre, l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER) se retrouve au cœur d’un séisme politico-judiciaire majeur. Ce dossier, désormais qualifié d’« Asergate », a pris une tournure dramatique suite aux récentes révélations documentées du député Thierno Alassane Sall et à la parution de l’ouvrage de Bachir Fofana. Pour les nouvelles autorités, ce scandale présumé ne relève plus du simple différend commercial avec le prestataire espagnol, mais s’est transformé en un véritable fardeau politique susceptible d’écorner leur capital de confiance.

La gestion de cette crise interroge d’autant plus que le nouveau pouvoir a fondé sa légitimité sur la rupture systémique, résumée par le triptyque «Jub, Jubbal, Jubbanti» (Droiture, Justice, Transparence). L’opinion publique, encore marquée par la célérité des poursuites liées aux détournements des fonds Covid-19 qui n’impliquaient « que » 6 milliards de francs CFA, s’étonne aujourd’hui d’un certain retard dans l’affichage d’une fermeté similaire. L’absence d’une communication gouvernementale unifiée et vigoureuse face à la disparition présumée de 37 milliards de francs CFA crée un contraste saisissant, que l’opposition n’hésite pas à exploiter pour dénoncer une justice à géométrie variable.

Sur le plan éthique et déontologique, le traitement de ce dossier par le régime exige une rigueur absolue, car les ramifications de l’affaire touchent désormais des structures névralgiques de l’État. Les pièces comptables et les correspondances officielles divulguées à la presse mettent en lumière des préoccupations inquiétantes : présumées alertes ignorées sur le défaut de paiement des primes d’assurance, contournements apparents du régulateur des marchés publics (ARCOP) et décisions controversées de la Cour suprême. Pour un gouvernement qui a promis d’instaurer une gouvernance vertueuse, l’accumulation de ces zones d’ombre au sein d’une agence publique constitue une anomalie institutionnelle qu’il ne peut plus passer sous silence.

De plus, ce scandale survient dans une conjoncture macroéconomique particulièrement restrictive pour l’exécutif. Les récentes révélations concernant l’existence d’une « dette cachée » ont contraint la Banque mondiale à revoir drastiquement à la baisse les prévisions de croissance du Sénégal pour 2026, les ramenant de 6,7 % à 2,2 %. Dans ce contexte d’austérité budgétaire où chaque franc public doit être maximisé pour stabiliser l’économie nationale, l’inertie perçue ou réelle autour du dossier de l’ASER fragilise directement l’autorité du régime.

L’impact de cette affaire dépasse également les frontières nationales, engageant la crédibilité diplomatique et financière du Sénégal. Les procédures judiciaires lancées en Espagne par les partenaires internationaux et la transmission de documents inédits à la justice sénégalaise démontrent que l’affaire est minutieusement suivie à l’étranger. Pour préserver l’image de marque du pays et garantir l’attractivité des investissements directs étrangers, l’exécutif se doit de prouver que les mécanismes de reddition des comptes s’appliquent avec la même rigueur, indépendamment du statut des acteurs impliqués.

Face à la montée du mécontentement, le Parquet de la République financier a posé un acte significatif en saisissant un juge d’instruction et en confiant l’enquête au Pool Judiciaire Financier (PJF). Cette judiciarisation officielle marque un tournant indispensable, mais elle ne suffira pas à apaiser les doutes si le pouvoir exécutif ne manifeste pas un soutien politique sans équivoque à la manifestation de la vérité. Le régime doit comprendre que la justice ne doit pas seulement être rendue, elle doit aussi donner l’impression claire et nette d’être rendue sans interférence ni protectionnisme d’État.

Pour le président Bassirou Diomaye Faye, l’équation est désormais claire : faire toute la lumière sur l’ASER n’est pas une option politique risquée, c’est l’unique voie de salut pour honorer le pacte de transparence conclu avec le peuple sénégalais. En encourageant une investigation totale, transparente et exhaustive, débarrassée de toute considération partisane, le sommet de l’État s’offrira l’opportunité historique de transformer une crise potentiellement destructrice en une preuve éclatante de sa volonté de rupture. C’est par cette totale transparence que le régime parviendra à se défaire de ce fardeau qui paralyse son action.

L’exigence du «Jub Jubbal Jubbanti» impose ainsi que l’État se constitue pleinement partie civile et facilite le travail des magistrats instructeurs afin de situer toutes les responsabilités, qu’elles soient administratives ou techniques. Les populations rurales, privées d’infrastructures énergétiques de base à cause de ces dysfonctionnements présumés, attendent des réponses concrètes au-delà des joutes oratoires et des démentis d’agences. Le gouvernement doit démontrer que l’impunité appartient définitivement au passé et que la sacralité des deniers publics demeure la clé de voûte de la nouvelle République.

L’issue de l’affaire ASER fixera le curseur de la crédibilité du quinquennat en matière de lutte contre la corruption. En choisissant la carte de la vérité sans concession, les autorités actuelles ôteront à leurs détracteurs leur argument le plus tranchant et réaffirmeront les principes directeurs de leur engagement envers la Nation. La lumière, tant attendue dans les villages sénégalais, doit d’abord jaillir des dossiers de l’immense chantier de la reddition des comptes.

La rédaction de Xibaaru