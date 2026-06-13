Une femme tuée à coups de couteau…ses 4 enfants se réfugient à l’étage

Les faits se sont déroulés dans la nuit de jeudi à vendredi à Suèvres, près de Blois, dans le Loir-et-Cher.

Vers minuit, une adolescente a appelé les gendarmes pour dire que que son père avait porté plusieurs coups de couteau à sa mère dans la maison familiale.

Les forces de l’ordre, arrivées sur les lieux, ont découvert les quatre enfants, âgés de 4 à 16 ans, à l’étage, réfugiés dans une chambre

Leur mère, âgée de 40 ans, gisait dans une mare de sang dans la maison. Elle présentait plusieurs plaies par arme blanche, dont certaines dans des zones vitales.

Malgré les tentatives de réanimation, le décès a été constaté à 1H38 du matin.

Son mari Cédric Salabiakou a été interpellé quelques heures plus tard après avoir pris la fuite. L’homme de 51 ans a été brièvement placé en garde à vue puis hospitalisé.

Le couple était en instance de séparation et la maison venait juste d’être vendue.

Vicinthe Massamba avait déposé une plainte le 28 janvier pour des violences, cette plainte est toujours en cours de traitement.

Source : F D