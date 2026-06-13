Affaire ASER-AEE Power : Babacar Ba interpelle le Président Diomaye

Après les révélations du député Thierno Alassane Sall sur les 37 milliards FCFA du dossier AEE Power EPC-ASER, le président du Forum du justiciable, Babacar Ba, estime que l’affaire est très grave et appelle la nation à s’organiser pour que la lumière soit faite. Il interpelle également le président de la République.

« Ce sont des révélations d’une gravité inacceptable dans un État où la bonne gouvernance est érigée en normes rationnelles », a confié Babacar Ba sur les ondes de la RFM. Face à la gravité de l’affaire, le président du Forum du justiciable lance un appel solennel à toutes les forces vives de la nation. Il les invite à « s’organiser pour mettre en place très rapidement une dynamique afin que les 37 milliards, qui s’avèrent être l’argent du contribuable sénégalais, l’argent du peuple, soient éclairés ».

Selon M. Ba, ces « 37 milliards aujourd’hui éparpillés sur plusieurs comptes en Afrique et en Europe ne doivent pas être passés sous silence ». Pour le juriste, il s’agit de l’argent du contribuable sénégalais. « Le peuple doit se mobiliser pour réclamer justice sur cette affaire. Mais également le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est interpellé au premier plan », a-t-il exhorté.

Babacar Ba estime que le chef de l’État doit prendre ce dossier en main. « Le président nous avait vendu le Jub Jubal Jubanti. Donc les 37 milliards doivent être éclairés », a-t-il déclaré. Repris par Pressafrik, le président du Forum du justiciable invite le pôle judiciaire financier à jouer pleinement son rôle. « Le pôle judiciaire financier doit mener les enquêtes avec diligence et rigueur pour que les 37 milliards soient éclairés, parce que c’est l’argent du contribuable sénégalais », a conclu Babacar Ba.