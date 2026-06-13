Trafic de stupéfiants : cinq personnes arrêtées, dont un danseur et un lutteur connus

La Brigade de Recherches de Keur Massar a frappé un grand coup dans la lutte contre le trafic de drogues. Une opération menée le 12 juin 2026 a permis l’interpellation de cinq individus soupçonnés d’appartenir à un réseau actif dans le trafic de cocaïne, de kush, de méthamphétamine et de haschich.

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, la Brigade de Recherches de Keur Massar a procédé, le vendredi 12 juin 2026, à l’interpellation de cinq personnes pour association de malfaiteurs, usage, offre et cession de drogues.

Cette opération est le résultat de l’exploitation d’un renseignement faisant état de l’existence d’un vaste réseau spécialisé dans le trafic de plusieurs substances illicites, notamment la cocaïne, le kush, la méthamphétamine (MD) et le haschich.

Selon les éléments de l’enquête, les investigations ont débuté après l’arrestation d’un célèbre danseur présumé impliqué dans ce réseau. Les enquêteurs ont alors poursuivi leurs recherches afin d’identifier son principal fournisseur.

Les recoupements effectués ont permis de remonter jusqu’à un individu présenté comme l’un des acteurs majeurs du trafic.

Les investigations ont conduit les gendarmes dans le secteur de Ngor-Yoff où, aux environs de 13 heures, le principal suspect a été localisé dans un appartement meublé.

Sur place, il se trouvait en compagnie de plusieurs membres présumés de son réseau, parmi lesquels figurait un célèbre lutteur. Une intervention rapide des éléments de la Brigade de Recherches a permis de procéder à l’interpellation de l’ensemble des suspects sans incident.

Les perquisitions menées dans l’appartement ont permis la découverte et la saisie de plusieurs substances prohibées ainsi que de divers matériels destinés à leur consommation par inhalation.

Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer l’étendue des activités du réseau, ses sources d’approvisionnement et les éventuelles ramifications nationales ou internationales.

Les cinq individus interpellés sont poursuivis pour association de malfaiteurs, usage, offre et cession de drogues. Les investigations se poursuivent afin d’identifier d’éventuels complices et de démanteler l’ensemble du réseau.