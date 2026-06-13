Sicap Mbao : Démantèlement d’un réseau de prostitution clandestine

Le Poste de Police de Diamaguène Sicap Mbao a démantelé un réseau de prostitution clandestine opérant dans un immeuble situé à Sicap Mbao. L’opération a conduit à l’interpellation et au placement en garde à vue de cinq individus pour incitation à la débauche, prostitution clandestine et proxénétisme.

L’affaire trouve son origine dans plusieurs dénonciations récurrentes émanant de riverains, qui signalaient des pratiques obscènes, des nuisances sonores nocturnes ainsi qu’un va-et-vient inhabituel de personnes dans un immeuble de Sicap Mbao. Face à ces signalements, une mission d’investigation et de surveillance a été confiée aux éléments de la Brigade de recherches dans la soirée du 7 juin 2026.

Les investigations menées ont permis aux policiers d’investir l’appartement visé, où quatre personnes ont été surprises et interpellées sur place. Parmi elles figuraient une jeune femme âgée de 22 ans ainsi que deux ressortissants étrangers.

Selon les premiers éléments de l’enquête, la jeune femme a reconnu se livrer à la prostitution clandestine. Elle a déclaré avoir été sollicitée par l’un des ressortissants étrangers présents pour une relation sexuelle tarifée à 10 000 francs CFA.

Entendu par les enquêteurs, ce dernier a également reconnu les faits. Il a en outre mis en cause ses compagnons, expliquant qu’ils disposaient d’un système de partage et de rotation des clés de l’appartement. Ses déclarations ont également permis d’identifier le locataire principal des lieux, absent lors de l’opération policière.

Les investigations se sont poursuivies et ont conduit à l’interpellation de ce cinquième suspect dans le quartier de Thiaroye Azur. Lors de son audition, il a reconnu avoir loué l’appartement avec plusieurs collègues afin d’y recevoir leurs partenaires.

Il a toutefois admis l’existence d’un système de rétrocommission financière, chaque utilisateur temporaire versant une contribution après chaque passe ou réception de cliente. Selon ses déclarations, ces sommes servaient à couvrir le paiement du loyer ainsi que les charges liées à l’eau et à l’électricité.

La perquisition effectuée dans l’appartement a permis la découverte de plusieurs objets considérés comme des indices matériels dans le cadre de l’enquête, notamment une bouteille de vin, une cigarette électronique de type Puff, neuf canettes de bière dont sept vides, deux flacons de lubrifiant, deux sextoys vibrants ainsi que cinq préservatifs.

Au regard des éléments recueillis, les cinq mis en cause ont été conduits au Poste de Police de Diamaguène Sicap Mbao où ils ont été placés en garde à vue pour incitation à la débauche, prostitution clandestine et proxénétisme.

L’enquête se poursuit afin de déterminer l’étendue exacte des activités du réseau et d’identifier d’éventuelles autres personnes impliquées.