Keur Massar : 15 kilogrammes de chanvre indien saisis par l’OCRTIS…un suspect arrêté

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Dakar, relevant de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS), a procédé à l’interpellation d’un individu en possession de 15 kilogrammes de chanvre indien au rond-point Sédima de Keur Massar.

L’opération s’est déroulée le 10 juin 2026 à la suite de l’exploitation d’un renseignement faisant état du déplacement vers Dakar d’un individu soupçonné de convoyer une importante quantité de drogue depuis la localité de Nguékhokh.

Selon les informations recueillies par les enquêteurs, le suspect était particulièrement actif dans le transport et la distribution de stupéfiants. Les agents de la Brigade Régionale des Stupéfiants ont alors mis en place un dispositif de surveillance et d’interception au niveau du rond-point Sédima, identifié comme point de passage stratégique.

Après plusieurs instants d’observation, les policiers ont repéré l’individu alors qu’il arrivait à bord d’un taxi de transport urbain. Une intervention rapide a permis son interpellation en flagrant délit.

La fouille de ses bagages a conduit à la découverte de quinze blocs de chanvre indien pour un poids total de quinze kilogrammes après pesée réglementaire. Les enquêteurs ont également saisi un téléphone portable ainsi qu’une somme d’argent en numéraire retrouvée sur le suspect.

Conformément aux procédures en vigueur, la drogue, le téléphone portable et le véhicule ayant servi au transport du produit prohibé ont été placés sous scellés pour les besoins de l’enquête.

Après notification de ses droits, le mis en cause a été conduit dans les locaux de la Brigade Régionale des Stupéfiants où il a été placé en garde à vue pour association de malfaiteurs, détention et trafic de chanvre indien.

Les investigations se poursuivent afin de déterminer l’origine de la marchandise saisie ainsi que les éventuelles ramifications du réseau impliqué dans ce trafic.