«L’homme-araignée du Yémen » meurt après une chute dans un cratère volcanique

L’alpiniste et créateur de contenu yéménite Antar Al-Absi, connu sous le surnom de « l’Homme-araignée du Yémen », a perdu la vie après une chute survenue dans le cratère du volcan Haradha Damt, situé dans le gouvernorat d’Al-Dhalea.

Selon les autorités de la Défense civile yéménite, les équipes de secours ont retrouvé son corps samedi dans les eaux chaudes présentes à l’intérieur de ce volcan endormi. Cette découverte met un terme aux opérations de recherche lancées immédiatement après sa disparition lors d’une expédition d’escalade.

Très populaire sur les réseaux sociaux, Antar Al-Absi s’était forgé une solide réputation grâce à ses vidéos d’aventure mettant en scène des ascensions de montagnes abruptes et l’exploration de sites naturels particulièrement périlleux. Son audace et ses performances lui avaient valu le surnom de « Spider-Man du Yémen » auprès de sa communauté de followers.

Surnommé également « Al-Qa’qa », il était considéré comme l’une des figures les plus emblématiques du contenu d’aventure dans le pays. Son décès suscite une vive émotion parmi ses admirateurs et les internautes qui suivaient ses exploits à travers les plateformes numériques.