Révision de la Constitution : Déthié Faye alerte sur les risques d’une crise institutionnelle

Dans un communiqué, Déthié Faye exprime ses inquiétudes après la réception par le Bureau de l’Assemblée nationale d’une proposition de loi portant révision de la Constitution. L’opposant estime que cette initiative pourrait fragiliser l’équilibre institutionnel du pays et appelle à une mobilisation des forces vives pour préserver la République.

Le Bureau de l’Assemblée nationale a récemment annoncé avoir reçu d’un groupe de députés une proposition de loi portant révision de la Constitution, jugée recevable. Une démarche qui, selon Déthié Faye, relève certes du fonctionnement normal d’une démocratie, mais dont le contenu soulève de sérieuses préoccupations.

Dans son communiqué, l’homme politique affirme avoir été surpris par la nature de la réforme envisagée, laquelle intégrerait les observations formulées par le Conseil constitutionnel sur un précédent projet de loi soumis par le Président de la République. À ses yeux, cette initiative pourrait être perçue comme une volonté d’engager le pays sur la voie d’une crise institutionnelle.

Selon Déthié Faye, la proposition de révision constitutionnelle semble répondre à plusieurs revendications jusque-là portées par le parti Pastef concernant les prérogatives du chef de l’État.

Il évoque notamment l’éventuelle introduction de dispositions stipulant que le Premier ministre, bien que nommé par le Président de la République, doit appartenir à la majorité parlementaire. Une autre disposition pourrait prévoir que la politique de la Nation soit définie conjointement par le Président et le Premier ministre.

Pour lui, de telles modifications permettraient à la majorité parlementaire de renforcer son influence sans avoir à recourir à une motion de censure.

Face à ce qu’il considère comme des menaces de plus en plus précises sur l’équilibre institutionnel, Déthié Faye appelle les forces vives du pays à engager des initiatives concertées pour défendre la République et préserver la stabilité nationale.

Il invite également le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, garant du bon fonctionnement des institutions, à rassurer les Sénégalais en utilisant les pouvoirs que lui confère la Constitution.

Selon lui, lorsqu’il s’agit de sécurité et de stabilité institutionnelle, il est souvent difficile de reprendre le contrôle une fois que celui-ci a été perdu.