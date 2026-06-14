Omar Artan privé de Mondial…soutenu par la FIFA

L’arbitre somalien Omar Artan, élu meilleur officiel africain en 2025, n’a pas pu participer à la Coupe du Monde 2026. À son arrivée aux États-Unis, il a été retenu plusieurs heures par les services d’immigration avant d’être refoulé, malgré un passeport diplomatique et un visa en règle.

De retour en Somalie, il a reçu un accueil chaleureux de ses compatriotes, qui ont salué son parcours et son professionnalisme. La FIFA, de son côté, a décidé de lui verser l’intégralité des indemnités et primes prévues pour le tournoi, preuve de la confiance accordée à l’arbitre.

Cette mésaventure ne remet pas en cause sa réputation internationale. L’UEFA lui a confié la direction de la prestigieuse finale de la Supercoupe d’Europe, qui opposera le Paris Saint-Germain à Aston Villa le 12 août prochain à Salzbourg. Une nouvelle opportunité pour Omar Artan de briller sur la scène européenne.