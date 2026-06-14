Sports Lutte : Lac de Guiers 2 terrasse Prince (vidéo) Par Xibaaru Dernière maj 14 Juin 2026 0 Partager Le puncheur du Walo a remporté son duel l’opposant au jeune lutteur de Pikine, Prince. Après Ada Fass, Lac de Guiers 2 enchaîne ainsi un nouveau succès face à la jeune garde de l’arène en battant le «Prince» de Pikine… https://www.xibaaru.sn/wp-content/uploads/2026/06/FDownloader.Net_AQMdoWOyByFD9rSZCpVQWgDfh0s1EXjA79xHBUs0D3AMeHMu0J1qJk5Xg2430ipr0f-Rz2z_LbZ9bxpoRJXKB5C1bvCQRBgJWAMFF7OQnU_PdA_720p_HD.mp4 0 Partager