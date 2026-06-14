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Lutte : Lac de Guiers 2 terrasse Prince (vidéo)

Par Xibaaru
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Le puncheur du Walo a remporté son duel l’opposant au jeune lutteur de Pikine, Prince. Après Ada Fass, Lac de Guiers 2 enchaîne ainsi un nouveau succès face à la jeune garde de l’arène en battant le «Prince» de Pikine…

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