La Mannschaft n’a pas fait de détails pour son entrée en lice à la Coupe du Monde 2026. Opposée à Curaçao, l’équipe de Julian Nagelsmann s’est imposée sur un score fleuve (7-1), qui rappelle immanquablement la demi-finale historique de 2014 contre le Brésil.

Dès la 6e minute, Felix Nmecha a donné le ton avec une frappe enroulée imparable. Malgré une domination totale, les Allemands ont vu leurs adversaires caribéens écrire une page d’histoire : à la 21e minute, Livano Comenencia a profité d’une déviation de Joshua Kimmich pour inscrire le tout premier but de Curaçao en Coupe du Monde. Une réalisation symbolique qui restera gravée, même dans la défaite.

Après ce sursaut, l’Allemagne a repris son marche en avant. Nico Schlotterbeck (38e) et Kai Havertz sur penalty (45e+5) ont permis aux Européens de rentrer au vestiaire avec une avance confortable. En seconde période, Jamal Musiala a rapidement creusé l’écart, avant que Nathaniel Brown (68e), Deniz Undav (78e) et Havertz à nouveau (88e) ne scellent le festival offensif.

Malgré l’ampleur du score, Curaçao retiendra son but historique, symbole de fierté pour cette île de 160.000 habitants. L’Allemagne, elle, confirme ses ambitions et se projette déjà vers son prochain duel face à la Côte d’Ivoire. Curaçao tentera de rebondir contre l’Équateur.