France : Décès tragique d’un étudiant sénégalais

La communauté estudiantine des Sénégalais en France est sous l’emprise de la consternation avec le décès d’un étudiant sénégalais inscrit à Lille, S. Ba, ce jeudi 11 juin, à l’hôpital de Tourcoing, après avoir sombré dans le coma.

Une disparition qui sur le tapis le calvaire invisible de la précarité estudiantine. Le piège de la précarité ayant basculé en tragédie d’autant que le jeune homme, depuis plus de deux mois, vivait sans domicile fixe à la rue où il a passé tout le mois de Ramadan. Aurait-il, faute de papiers à jour et par crainte d’être expulsé, caché ses souffrances et fui les structures de santé pendant de longues semaines ?

Finalement hospitalisé en urgence dans un état critique, les médecins ont diagnostiqué le syndrome de Guillain-Barré, une maladie neurologique sévère. C’est précisément au moment où un immense élan de solidarité s’organisait et se lançait pour lui venir en aide que Serigne Ba finira par rendre l’âme. Trop affaibli, il aurait été déclaré en état de mort cérébrale avant d’être débranché ce jeudi soir.

L’Association des Étudiants Sénégalais du Nord (AESN) et l’Association Amali continuent, face à ce dénouement tragique, de se mobiliser. La cagnotte initialement prévue pour son hébergement servira désormais à financer ses obsèques et à soutenir sa famille restée au Sénégal.

Un drame qui rappelle cruellement le dilemme de nombreux étudiants de la diaspora, tiraillés entre le poids des attentes familiales au pays et la dure réalité de la précarité en exil.

Source : Seneweb