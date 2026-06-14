Le PAD sacré meilleur port à conteneurs d’Afrique subsaharienne en 2025

En 2025, Le Port Autonome de Dakar (PAD) est officiellement le meilleur port à conteneurs d’Afrique subsaharienne, selon l’indice CPPI de la Banque mondiale et S&P Global, a indiqué un communiqué de l’Institution portuaire sur les réseaux sociaux.

L’indice CPPI, référence mondiale en matière de performance portuaire, a passé au crible 403 ports, 175 000 escales et 247 millions de mouvements de conteneurs pour établir son classement annuel. À l’issue de cette évaluation, «Dakar se hisse à la 7ᵉ place africaine et numéro 1 dans la région», précise le PAD.

Pour la direction du port, «cette performance, ce n’est pas un coup de chance». Elle est « le fruit d’années d’investissements, d’innovation, et d’une vision claire : faire du Sénégal la porte d’entrée logistique de l’Afrique de l’Ouest ».

Pour rappel, ces dernières années, le PAD a multiplié les chantiers : modernisation des terminaux, digitalisation des procédures, dragage du chenal et extension des capacités de stockage. Objectif affiché: réduire les temps d’attente des navires et fluidifier la chaîne logistique régionale.