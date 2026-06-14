El Hadji Diouf : « On l’avait fait en 2002 et cette année on le fera tous ensemble »

La légende du football sénégalais El Hadji Ousseynou Diouf a rejoint l’équipe nationale du Sénégal à New Brunswick (New Jersey) ou les Lions ont élu domicile pour cette Coupe du monde 2026.

On l’attendait, il est là. El Hadji Ousseynou Diouf est aux États-Unis avec les Lions à trois jours de l’entrée en lice du Sénégal à la Coupe du monde face aux Bleus de Didier Deschamps (mardi 19h GMT), Dans une vidéo publiée par p Fédération Sénégalaise de Football (FSF), l’ancien international sénégalais grand artisan de la victoire du Sénégal contre la France en 2002, a lancé un message aux peuple Sénégalais.

“Dioufy Is Back ! Je suis là et je suis bien arrivé (aux États-Unis). Merci à tous les sénégalais qui s’inquiétaient pour moi mais comme je vous l’ai déjà dit il ne faut jamais s’inquiéter avec El Hadji Diouf. Maintenant soyons tous ensemble derrière cette équipe. On l’avait fait en 2002 et cette année on le fera tous ensemble. L’union sacrée derrière les Lions. Sénégal Reik” a-t-il lancé.

Source : Wiwsport