Mbacké : Le défi du capital humain largement  relevé par Gallo Bâ

Faire de sorte que les jeunes mbackois de tous bords puissent avoir un emploi décent, un pari que le Maire de Mbacké a réussi. En atteste la forte mobilisation lors de la cérémonie consacré à son retour de la Mecque où les militants, sympathisants se sont donné corps et âme pour rendre hommage à l’ancien Ministre de la Fonction Publique.

En parlant de capital humain, Gallo Bâ a recruté plus de 500 personnes dans tous les secteurs de l’administration. Un recrutement qui est allé même au delà de ses militants. Il n’y a pas un quartier oú les emplois ne sont pas visibles. Depuis, le visage hideux de Mbacké se transforme positivement et considérablement dans les familles. Les commerçants, les quincailleries, les ouvriers se retrouvent dans cette situation. Dans les familles, les mariages et les baptêmes portent le stigmate de Gallo Bâ.

Un parcours étatique élogieux

Après avoir occupé plusieurs fonctions au sein de l’Etat, les passages de Gallo Bâ sont couronnés de succès. Depuis sa sortie de l’Enam ( Ecole Nationale de l’Administration et ex la Magistrature), que de résultats largement positifs à son actif. D’Inspecteur Regional du Travail à Diourbel, de Drh ( Directeur des Ressources Humaines) à l’hôpital Général de Grand Yoff actuel Idrissa Pouye, de Drh ( Directeur des Ressources Humaines) au Ministère de la Santé, il s’est brillamment illustré en un véritable homme d’état avec des résultats probants.

C’est d’ailleurs ce qui lui a valu sa nomination à la tête de la Sogip qui au départ n’était qu’une vision du président de la république de faire de Diamniadio, une ville moderne. Avec une feuille de route, Gallo Bâ a pu realiser en un temps record et dans les delais d’exécution des infrastructures de dernière génération: garre des gros porteurs, le stade Abdoulaye Wade, Dakar Arena et l’hotel Radisson. En guise de reconnaissance, le président Macky Sall l’intègre dans le gouvernement au departement de la Fonction Publique. Là – bas aussi, il a fait des resultats satisfaisants. Le comble de tout cela est qu’il jouie d’une crédibilité sans commune mesure.

Bilan élogieux à mi-parcours à la mairie de Mbacké

Depuis son élection à la tête de la mairie de Mbacké, à mi-mandat, le bilan du désormais Elhadji Gallo Bâ est largement positif. La mise à disposition du stade municipal, la voirie, le centre commercial, la réfection du théâtre de verdure, la maternité de la Croix Rouge, les subventions, l’abattoir municipal, le social, tout y passe. La gestion de Elhadj Gallo Bâ est visible satisfaisant. D’ailleurs, il peut dormir tranquille car son serment au début de son magistère de dire que s’il n’a pas de bilan , il ne se présenterai pas aux prochaines élections locales est devenu un réalité que personne ne peut nier. Nul doute qu’un deuxième mandat est largement à sa portée.

Un avenir politique peint en couleur blanche.

Comme le blanc de l’oeil, Elhadji Gallo Bâ reste en position favorable. Il a les coudées franches pour choisir son camp politique. Dans un contexte marqué par un champs politique timultueux, il a l’embarras de choix. Si certains le conseillent de rejoindre la coalition Diomaye oû ses relations avec la coordonatrice Mme Aminata Touré sont au beau fixe, Elhadji Gallo est le seul maitre à bord et tient des mains de maitre sa trajectoire politique. Dans un avenir proche, il saura se determiner et donner à ses inconditionnels et ses militants la direction politique à suivre

Abdou Marie Dia