Réflexion sur la démocratie, la démagogie et le populisme (Par Cissé Kane Ndao) 

Réflexion sur la démocratie, la démagogie et le populisme

Ernesto Laclau, professeur émérite à l’université d’Essex, auteur de « La Raison populiste » déclarait bien fort à propos que < sans une certaine dose de populisme, la démocratie est inconcevable aujourd’hui .> Il avait bien raison.

Le populisme, consubstanciel à la démocratie, est devenu le nouveau visage du fascisme ; il est désormais le modèle politique qui s’impose unilatéralement dans le monde, et sa légitimité est incontestable car ses puissants adeptes conquièrent le pouvoir et trônent à la tête de leurs nations respectives par la légalité du suffrage universel.

Ces dictateurs d’un genre nouveau sont portés triomphalement au sommet par la puissance des médias et la force de propagande des réseaux sociaux. Ils sont les maîtres de l’opinion publique, ce gouvernement de la majorité invisible, plébiscités par une formidable exposition médiatique immédiate qui porte leur leadership au firmament et les élève ainsi au statut non plus d’acteurs politiques majeurs, mais de véritables gourous régnant non pas sur des militants, mais sur des adeptes fanatisés qui leur ont fait allégence et sont prêts à tout pour les porter au pouvoir, ou pour réaliser leurs voeux, envers et contre tout.

C’est ce pouvoir que Max Weber nomme « charismatique ».

< C’est un pouvoir d’ensorcellement. Il suppose que l’on ait foi en la personne d’un prophète, d’un chef, d’un grand démagogue. Que l’on puisse employer ici le mot « foi » montre l’analogie avec le domaine religieux. La crainte révérencieuse, la confiance, la fascination sont les éléments d’une attitude foncièrement irrationnelle. Et de même que le croyant en Dieu est imperméable aux arguments que l’on peut dresser contre la religion, de même l’individu ensorcelé par le prophète ou le chef n’est capable d’écouter rien d’autre >, dit à ce propos un célébre analyste politique.

Ce grand démagogue, < véritable imposteur (…) fait prévaloir la forme sur le fond, valorise les moyens plutôt que les fins, se fie à l’apparence et à la réputation plutôt qu’au travail et à la probité, préfére l’audience au mérite, opte pour le pragmatisme avantageux plutôt que pour le courage de la vérité, et choisit l’opportunisme de l’opinion > plutôt (…) que les valeurs unaminement partagées de notre vivre ensemble, Roland Gori dixit.

Nous sommes en plein dans le culte de l’homme providentiel, prémisse de l’instauration (…) < d’une tyrannie douce mais, néanmoins, implacable [par] la manipulation de la mémoire, de la réalité et de l’information comme moyen de domination>, pour paraphraser Michel Geoffroy.

Ce populisme met dorénavant en péril les modèles sociétaux des pays frappés de plein fouet par la crise économique et la déliquescence de leurs valeurs civilisationnelles, qui ont cédé à la tentation d’instaurer des régimes de son cru.

En effet, à force de tout permettre et de tout légaliser, à force de lever les tabous et de violer tous les interdits qui préservaient la sacralité de l’être humain au nom d’une prétendue libération de l’homme, les grandes démocraties sont devenues une société en déliquescence qui sombre irrémédiablement dans le chaos, car les extrêmes n’ont jamais engendré que l’inattendu, pour ne pas dire l’innommable.

C’est ce qui arrive indubitablement, < quand des partis ou des hommes se trouvent assez persuadés de leurs raisons pour accepter de fermer la bouche de leurs contradicteurs par la violence> aurait conclu Albert Camus

Pour notre part nous retenons simplement, envers et contre tout, qu’ < une République ne peut réussir tant qu’elle n’est pas constitué d’un groupe d’hommes imprégnés des principes de justice et d’honneur>, ainsi que l’affirme Charles Darwin.

Cissé Kane NDAO