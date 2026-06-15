Exclusion de Diomaye de Pastef : La réponse de Sonko

Dans un entretien avec RFI et France 24, Ousmane Sonko a évoqué l’éventualité d’une exclusion de Diomaye Faye de Pastef. Le président dudit parti se veut clair : ce n’est pas d’actualité. «Ça s’appréciera le moment venu, écarte-il d’emblée. […] Donc, nous n’en sommes pas encore là. Le parti appréciera.»

Le Patriote en chef de poursuivre : «Le parti Pastef est très structuré, très organisé. Il a des textes et ces textes sont très très clairs sur les procédures à suivre, sur les griefs à mettre sur la table pour pouvoir parler de l’exclusion ou pas de quelqu’un. Le parti appréciera. Le parti, ce n’est pas Ousmane Sonko et ce sont les instances qui apprécieront le moment venu.»